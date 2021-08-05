快訊

大雨狂炸！ 高雄六龜等五區下午停止上班上課

學生搶課開價9萬...高教利益化、名師光環讓選課文化淪為生意

24歲男交友軟體染毒及愛滋 醫院轉介心理治療所續治療

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
毒癮者在醫院就醫，跨科轉診治療模式說明。 圖／衛福部豐原醫院提供
毒癮者在醫院就醫，跨科轉診治療模式說明。 圖／衛福部豐原醫院提供

衛福部豐原醫院診治一名24歲男子，他使用交友軟體，不慎染毒和愛滋病，到醫院治療時，原本不信任治療師，後來主動分享心情，醫院跨科，協助轉介他到心理治療所延續治療中。

豐原醫院表示，濫用藥物助性，又稱為「藥愛，chemsex」，近年來因交友軟體便利，年輕族群接觸到毒品的機會更高，藥癮的戒治、共用針具而感染愛滋的治療，是目前社會與醫療間需共同協助；豐原醫院精神科為協助藥癮個案賦歸社會，開創藥癮特診多年也鼓勵做愛滋篩檢，協助陽性者轉介到感染科後續追蹤及治療。

小易(化名)24歲在朋友的介紹下，使用交友軟體，不小心誤染毒品及愛滋因而獲判二級毒品緩起訴，到豐原醫院精神科執行緩起訴戒癮治療；緩護療期間曾多次向治療師及個管師透露對人性的不信任，甚至抗拒到醫院治療，小易透過個別心理治療，逐漸找回對人生的希望及信任，從原本不信任治療師，現在會主動分享面對誘惑心境上的轉變，在緩起訴戒癮療程結束後，經由院方的轉介到心理治療所延續治療。

豐原醫院精神科心理師黃維仲表示，毒品成癮者，就像上了一台失控的車子，在緩起訴治療期間，會有更多的資源來協助他幫忙踩煞車，車子或許還是沒有完全停下來，但是通常能比暴衝階段更穩定。更有些個案煞車煞的不錯，甚至停下來了，煞的越好，停的越久，越有機會下車。

豐原醫院精神科，積極與台中及苗栗地檢署合作，參與多項藥癮相關計畫案，協助藥癮個案找到更多的資源及強大的支持，勇敢的走回社會，在各部門的共同努力下為個案進行轉診，並提供轉銜資源，提升個案回診率及降低尿液陽性率，建立以個案為中心的治療模式，最終能使個案回歸家庭與社會。

愛滋病 毒品 治療師

延伸閱讀

8月4日疫情懶人卡／雄獅旅遊有一員工確診 北市確診者曾到建國花市

遠百2分店各有員工確診 黃珊珊：已匡列職場同事

確診個案到台南吃麻辣燙 同餐廳客人員工全部篩檢

王中平兒韓靖輸入含尼古丁煙彈 認罪獲緩起訴

相關新聞

「今天公祭 明天忘記」消防員一再殉職 消防改革為何困難？

悲劇總是一再發生。7月1日，彰化縣喬友大樓防疫旅館火警，又帶走1位年輕的消防員。10年來，台灣已有42位警義消人員殉職。

Delta病毒肆虐 估下周汽油每公升下跌0.2元

由於中國與美國製造業PMI表現轉弱、印度Delta病毒肆虐，依中油浮動油價機制，預估下周汽油零售價格每公升下跌0.2元，...

國影中心10月試營運 文化部：文化典藏、推廣里程碑

「國家電影及視聽文化中心新莊1期場館」今舉辦點交儀式，預定10月試營運、12月正式開館。文化部政務次長李靜慧、新北市長侯...

限速50！往合歡山必經台14線70.7K測速桿開拍了

南投縣仁愛鄉台14線70.7K處前後區道路筆直易超速，縣警局在今年6月間架設固定測速照相桿取締，限速50公里，引發地方關...

做任何事之前都「好掙扎」 醫籲：恐是癌因性疲憊所致

接受癌症治療的癌友，必須面臨「人生重整」的課題。根據研究指出，推估台灣有超過九成的癌症患者，長期受到「癌因性疲憊症」困擾...

盧碧颱風將登陸中國 最快下午解除海警 但還有增強可能

輕度颱風盧碧將登陸中國廣東沿海。中央氣象局說，最快今天下午會解除海上颱風警報，但周末還有發展可能。氣象局說，今起到周六金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。