24歲男交友軟體染毒及愛滋 醫院轉介心理治療所續治療

衛福部豐原醫院診治一名24歲男子，他使用交友軟體，不慎染毒和愛滋病，到醫院治療時，原本不信任治療師，後來主動分享心情，醫院跨科，協助轉介他到心理治療所延續治療中。

豐原醫院表示，濫用藥物助性，又稱為「藥愛，chemsex」，近年來因交友軟體便利，年輕族群接觸到毒品的機會更高，藥癮的戒治、共用針具而感染愛滋的治療，是目前社會與醫療間需共同協助；豐原醫院精神科為協助藥癮個案賦歸社會，開創藥癮特診多年也鼓勵做愛滋篩檢，協助陽性者轉介到感染科後續追蹤及治療。

小易(化名)24歲在朋友的介紹下，使用交友軟體，不小心誤染毒品及愛滋因而獲判二級毒品緩起訴，到豐原醫院精神科執行緩起訴戒癮治療；緩護療期間曾多次向治療師及個管師透露對人性的不信任，甚至抗拒到醫院治療，小易透過個別心理治療，逐漸找回對人生的希望及信任，從原本不信任治療師，現在會主動分享面對誘惑心境上的轉變，在緩起訴戒癮療程結束後，經由院方的轉介到心理治療所延續治療。

豐原醫院精神科心理師黃維仲表示，毒品成癮者，就像上了一台失控的車子，在緩起訴治療期間，會有更多的資源來協助他幫忙踩煞車，車子或許還是沒有完全停下來，但是通常能比暴衝階段更穩定。更有些個案煞車煞的不錯，甚至停下來了，煞的越好，停的越久，越有機會下車。

豐原醫院精神科，積極與台中及苗栗地檢署合作，參與多項藥癮相關計畫案，協助藥癮個案找到更多的資源及強大的支持，勇敢的走回社會，在各部門的共同努力下為個案進行轉診，並提供轉銜資源，提升個案回診率及降低尿液陽性率，建立以個案為中心的治療模式，最終能使個案回歸家庭與社會。