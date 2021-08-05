珍惜餐桌上每一盤菜！5張圖告訴你為何雨後菜價上揚

連日豪雨災損擴大，到昨日傍晚為止，農損逾8000萬，菜價再攀升。根據台北農產運銷公司統計，今日交易量1035公噸，蔬菜每公斤平均批發價43.2元，比昨日41元微幅成長；產地農民表示，連日豪雨、加上間歇性太陽，能收的菜已經不多了，採收下來的蔬菜含水量高，容易腐敗，品質好壞差很大。

雲林廖姓菜農表示，昨天他的葉菜只剩下15箱，雖然有得收，但狀況都不太好，因為淹水菜壞掉的一定多，若沒淹水，菜的根系也都壞了，若加上這兩天產地不時還有些陽光，損失會更多，情況只會越來越嚴重，繼續再種下去也是死掉，所以還是能收的盡可能收。

他表示，不管是不是溫室栽培，夏天農民都是頂著大太陽30多度高溫在工作採收，大熱天、下雨天也都必須下田，「請珍惜餐桌上的每一盤菜」，都得來不易。也許部分地區現在還可以看到田裡一片綠油油的，但菜割起來就會發現菜頭已經爛掉了，這樣就算裝箱後，進籃子裡再送到拍賣市場悶著，只會爛得更快，所以批發市場裡的菜，品質好壞差很多；隔壁田區種油菜的農民，水退後已經可以聞到菜腐的味道，因此已經不打算採收、直接耕鋤了。

農委會表示，針對各項農漁畜產品的供應，隨時掌握供應量及價格變化，並視供應情形，適時啟動倉儲蔬菜釋出，務必穩定量價。

根據北農今天資料，品質最好的高麗菜(上價)每公斤平均批發價63元、大白菜30元、小白菜36元、空心菜66元、A菜45元、地瓜葉65元、小黃瓜83元、苦瓜88元、番茄90元；根莖類紅白蘿蔔分別為23、25元相對平穩，消費者可調配選購。

北農分析，今日進貨量比昨日更少，量增菜種有高麗菜、絲瓜、甜椒、蘿蔔、青蔥等，量減菜種有小白菜、大白菜、青江菜、A菜、空心菜、地瓜葉、胡瓜、小黃瓜、苦瓜、茄子、蕃茄、敏豆、青花苔、玉米、竹筍等，其餘各菜種均略有增減。市況受全台氣候不穩而陰雨間歇影響且中南部下雨，短期水葉菜類含水量高，進貨品質差異很大，買氣尚可，交易市況平順，各菜種行情漲多跌少。