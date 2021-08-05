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防疫又遇雨襲！嘉南高屏澎東地區各血型拉警報 僅存3天

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市長夫人劉育菁（中）日前到新營捐血室捐血。圖／翻攝自台南捐血中心臉書
台南市長夫人劉育菁（中）日前到新營捐血室捐血。圖／翻攝自台南捐血中心臉書

配合新冠肺炎疫情防疫措施，許多大型捐血活動都取消，近來大雨侵襲南台灣，讓南部地區捐血中心又間接成為受災戶，原本急缺的血液庫存量又見底，台南捐血中心指出，目前台南、高雄捐血中心轄管的嘉義、台南、高雄、屏東、台東、澎湖等地區，各血型血液庫存量僅剩3天，為疫情爆發以來血液庫存最短缺的黑暗期，對醫療量能已全面恢復的醫療用血供應造成相當大的衝擊。

近日受強烈西南氣流及颱風外圍環流影響，南部地區雨勢明顯，民眾出門捐血意願降低，台南捐血中心表示，疫情趨緩後，病患紛紛返回醫院，造成醫療用血量激增，但配合防疫措施，除了無法進入校園、公司及部隊募血之外，許多預訂的大型捐血活動也因擔心群聚被迫取消，造成從5月中以來血液庫存持續低迷，近期又遇上連日大雨侵襲南台灣，原本就急缺的血液庫存量又見底，希望民眾即使下雨天也能出門來捐血。

另外，台南及高雄捐血中心為了慶祝父親節，特別舉辦「爸氣神隊友」活動，在8月8日當天，民眾只要在台南及高雄捐血中心捐血成功，即贈「爸氣刮刮卡」1張，有機會獲得「好蘭人護目鏡」1副；同時，即日起到8月8日，在台南及高雄捐血中心臉書粉絲團分享自己的捐血照，會各抽出15人獲得「黑熊絕版紀念品與專屬捐血寫真照」各1份。

捐血中心 疫情 新冠肺炎

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