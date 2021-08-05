7旬伯血尿服藥一周後仍未改善 竟是晚期攝護腺癌

攝護腺癌為男性的隱形殺手，早期多無症狀，74歲許姓男子日前血尿就醫檢查懷疑是結石，服藥一周後仍未見改善，轉診到亞洲大學附屬醫院泌尿科評估，經電腦斷層檢查發現膀胱底部有腫瘤，且PSA指數極高，懷疑是攝護腺腫瘤侵犯膀胱，住院透過內視鏡刮除後確診為攝護腺癌晚期，目前許姓男子接受賀爾蒙及放射線治療，病情獲控制。

亞洲大學附屬醫院震波碎石室主任石欣衛提醒，攝護腺癌為男性的隱形殺手，年滿50歲男性每年務必至醫院接受PSA及肛門指診檢查，若有家族病史則應提早至45歲檢查，若出現頻尿、夜尿、急尿、尿流細小等類似攝護腺肥大的症狀，也不能輕忽，應赴醫進一步檢查，才能早期發現、早期治療。

石欣衛說，許姓患者出現血尿情形長達一周，之後雖有在外院透過X光檢查，但血尿症狀遲未好轉，轉診進一步檢查後，電腦斷層影像顯示膀胱底部位置有一顆腫瘤，且PSA攝護腺特異性抗原高達178 ng/ml（正常值為4 ng/ml），於是安排住院再透過內視鏡刮除腫瘤，赫然發現已有淋巴結轉移情形，確診為攝護腺癌晚期。

石欣衛指出，早期攝護腺癌多半無症狀，且鮮少有血尿的病症，因此許姓患者初期才會懷疑結石所造成血尿有關，但此病患攝護腺腫瘤逐漸侵犯尿道、膀胱頸時，進而造成血尿以及解尿不順、頻尿、尿失禁等症狀，一旦癌細胞轉移至骨頭，就會造成疼痛、行動不便等問題。