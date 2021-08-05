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全球一年近6萬人死於狂犬病 飼主應帶愛犬注射疫苗

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
新北動保處狂犬病疫苗巡迴注射活動。圖／新北動保處提供
新北動保處狂犬病疫苗巡迴注射活動。圖／新北動保處提供

全球每年有近6萬人死於狂犬病，其中9成以上都是被狗咬傷所造成的。從公共衛生的觀點來看，定期為狗注射狂犬病疫苗，是狂犬病疫區最經濟而有效的控制策略，世界動物衛生組織也將狗的狂犬病預防接種視為避免人類罹患狂犬病的重要公衛策略，飼主應該定期為愛犬施打狂犬病疫苗。

農委會畜衛所表示，今年上半年國內依然有零星的野生動物狂犬病案例發生，絕大多數都是鼬獾病例，至於台東縣海端鄉發現國內首例黃喉貂感染狂犬病的病例，應屬偶發的案例。整體而言國內的疫區範圍並未擴大，但民眾仍應持續保持警覺，定期為毛小孩施打狂犬病疫苗，才能有效杜絕狂犬病的發生。

畜衛所表示，民眾對野生動物應保持距離，不要直接用手碰觸。謹守「二不一要」的口訣：不接觸野生動物，不棄養寵物，要定期攜帶犬貓接種狂犬病疫苗，路上看到因車輛撞擊而死亡的野生動物，也要避免徒手移動動物屍體；不慎遭動物咬傷或抓傷，應立即就醫並告知醫生受傷的經過，讓醫師做最妥慎的處理。

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