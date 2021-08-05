盧碧颱風挾大片水氣 中南部今起防豪雨 北部這天雨變多

「近期降雨實在太多。」天氣風險公司總經理彭啟明在臉書上表示，盧碧颱風將登陸廣東福建交界，配合西南風，挾帶大片水氣，中南部今起到周六慎防豪雨，北部雨勢在周六也會變明顯。

彭啟明說，輕度颱風盧碧位置在台南的西方約330公里處，以每小時5公里速度緩慢的往北前進，可能將在今天中午前後在廣東福建交界處的汕頭東邊，大約在廣東陸豐及福建晉江附近登陸。

彭啟明說，登陸後的強度將明顯減弱，可能轉為熱帶性低氣壓，周末再度在福建北部出海往東北移動進入東海，這時有機會強度會略增強，氣象局已對台灣海峽北部、南部、東沙島海面發布海上颱風警報，台灣海峽的風浪會較大，這兩三天都要值得留意。

彭啟明說，以目前颱風的七級風暴風半徑約80 公里來看，對台灣本島無直接警報的威脅，但對金門馬祖等外島，仍有可能在暴風圈通過的範圍，若減弱為熱帶性低氣壓，會感受到顯著的風雨，還是提醒離島要多留意。

彭啟明說，雖然路徑上預測，可能又在福建北方出海，往日本方向移動，但仍要觀察未來的消長，是否能維持一兩天在陸地上而不消散。

彭啟明說，雖然颱風對台灣沒有直接影響，但要留意颱風的南緣，配合上西南季風，有大片水氣，是否強風軸會跟著大系統北抬往台灣附近，的確預測上有這趨勢，只是強弱的差別，今天開始到周六，中南部的降雨會增大，尤其中南部山區的降雨會更明顯，山區都有可能到大雨或到豪雨等級以上，務必要提高警覺，注意後續可能發布的降雨特報。

彭啟明說，北部在這波也有雨勢，預期在周六影響較明顯，仍要注意風雨會略增強。這波預期在周日時會逐漸離開台灣附近，降雨也會趨緩，但這都要看盧碧颱風未來在福建的移動速度及消長，劇本可能就很不相同。

彭啟明說 台灣東方約五六百公里，在琉球群島南方的熱帶性低氣壓，有機會在今天發展成為今年第十號颱風銀河，這是由南韓所命名的，預期將往日本方向接近，是否在東京奧運閉幕時接近，有待觀察，對台灣無直接影響。

彭啟明坦言，近期降雨實在是太多太久了，西南季風盤踞在東亞已經將近三周，好消息是太平洋高壓將會逐步增強西伸，有機會在下周三四就會逐漸感受到到轉變的趨勢，未來會有一段較為穩定的天氣，和近期的環境有很大的差異。

不過彭啟明提醒，仍要留意當高壓增強西伸，屆時西太平洋海域的低壓擾動發展，又是一個麻煩，將比較有機會沿著高壓環流移動到東亞陸地，典型的颱風就有機會發展起來。

彭啟明說，今年雖然已經有三個颱風在台灣附近，也都有發布海上警報，也都有帶來顯著降雨，離真正的侵襲台灣還有段距離，還是建議多趁這幾次的較大雨勢，徹底檢查防風防雨的機制，才可以減少不預期的損失。