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牙醫師建議植牙三要點 價格、手術、品牌

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
奇美醫學中心表示，植牙考量品牌持久度、信賴度、變化度。圖／奇美醫學中心提供
奇美醫學中心表示，植牙考量品牌持久度、信賴度、變化度。圖／奇美醫學中心提供

10前曾植牙的56歲男子，近日因咬合不舒服至台南永康奇美醫學中心求診，醫師發現患者口腔內植體周遭牙齦發炎及嚴重齒槽骨吸收，建議回原來植牙診所或移除原來植體重新植牙，醫師建議民眾選擇植牙時，除考慮價格與手術以外，植牙品牌也要列入參考。

奇美醫學中心牙醫部贋復科主任張瑞忠說，隨著植牙手術不斷進步及植體材料改良，缺牙問題，不再只侷限傳統牙橋或活動義齒選項，選擇植牙時，大部分的人會將價格當作首要考量，很少會關注植牙品牌。

他進一步說，目前全世界植牙品牌近400多種，台灣市面上使用約50種，每種廠牌人工植牙零件規格尺寸都不盡相同，不同廠牌彼此間也不能互用。植牙牙冠在使用一段時間後，常會有磨損或是鬆動，這時須找到原來相對應植牙工具及套件，才能進行調整或是做置換。

張瑞忠指出，人工植牙套件，基本上分為人工牙根與支台齒兩部分，治療初期經由手術將人工牙根植入齒槽骨中，等傷口癒合，骨細胞與人工牙根表面整合完成後，再利用螺絲將支台齒與人工牙根連結，最後再將牙冠置於支台齒上。

植牙套件移除，甚至包括使用的工具螺絲起子與螺絲，都需要配合原來植牙品牌的規格；就像是每一種品牌車子，都有相對應規格的零組件，不同品牌具有不同規格零件，彼此間無法互相取代。基於成本考量與庫存，每家醫療院所不太可能採購市面上所有植牙品牌，如果考慮到日後植牙維修及零件置換的問題，植牙品牌的選擇就相對重要。

至於如何選擇植牙品牌？張瑞忠建議，除考慮價格與手術外，植牙品牌持久度、品牌信賴度、規格變化度也相當重要。

奇美醫學中心牙醫部主任張瑞忠表示，植牙考量品牌持久度、信賴度、變化度。圖／奇美醫學中心提供
奇美醫學中心牙醫部主任張瑞忠表示，植牙考量品牌持久度、信賴度、變化度。圖／奇美醫學中心提供

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