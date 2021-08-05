盧碧恐減弱又重整 降雨熱區看這 銀河颱風最快今生成

中央氣象局今天持續針對盧碧颱風發布海上颱風警報。中央氣象局說，今天登陸廣東後，強度有減弱為熱帶性低氣壓趨勢，但今起到周六還是最接近時候，中、南部、金門、澎湖都會有雨勢。至於下周日盧碧進入台灣北部海面是否有重整可能，還要觀察。至於今年第10號颱風銀河，則有機會在這兩天生成。

根據氣象局最新資料顯示，盧碧颱風上午8時位置在金門的西南方約220公里海面上。以每小時8轉5公里緩慢速度，向北北東轉北北西進行。中心氣壓990百帕。近中心最大風速每秒20公尺（約每小時72公里），相當於8級風。瞬間最大陣風每秒28公尺（約每小時101里），相當於10級風。七級風暴風半徑80公里。

氣象局說，該颱風暴風圈已進入台灣海峽，對台灣海峽構成威脅。海上部分，台灣海峽北部、台灣海峽南部航行及作業船隻應嚴加戒備。

氣象局技正羅雅尹說，輕颱盧碧正接近廣東沿海，距離台灣本島有400公里距離，進入大陸廣東後會往北北西方向移動。今天逐漸進入廣東，導引氣流減弱，這兩天移動速度會變慢，周六逐漸往東北進入馬祖地區，下周日則接近台灣北部海面。

羅雅尹說，盧碧在大陸停留兩天，受到地形破壞後，有機會減弱為熱帶性低氣壓。至於周六、下周日進入台灣北部海面後，盧碧強度是否重整，氣象局會觀察。提醒今起到周六盧碧最接近金門、馬祖，會有顯著風雨。

海面狀況部分，羅雅尹說，昨天到今天上午，西南部、東南部沿海陸續有長浪，台灣南端鵝鑾鼻浮標有5米浪高。彌陀跟七股浮標也有3到4米浪高。海邊活動要注意安全。

羅雅尹說，今天受颱風外圍環流跟西南風影響，巴士海峽到台灣東半部海面，風力偏強，儘管颱風有持續減弱趨勢，整體會受到影響。

羅雅尹說，西南風持續影響之下，會為中南部帶來不穩定天氣。昨天深夜到今天清晨，颱風外圍環流移入，中南部陸續有雨勢，屏東、高雄有出現時雨量30到40毫米的短延時強降雨。南部、中部、澎湖、金門間歇性雨勢持續。

羅雅尹說，下午後北部跟各地山區會有午後雷雨發展，南部地區持續有大雨甚至豪雨出現。入夜後，北台灣降雨緩和，南部仍有斷續降雨。

至於發布陸警機率，羅雅尹說，由於颱風逐漸進入廣東陸地，登陸後強度減弱，整體路徑如果更為偏西，對金門發布陸警機率降低，馬祖則要看重整後增強狀況而定。

至於恐有另一颱風生成，羅雅尹說，琉球南方海面熱帶性低氣壓這一兩天有機會發展為颱風，會往日本南方前進，對台灣無直接影響，台灣主要還是要留意盧碧外圍環流以及西南風帶來的降雨。