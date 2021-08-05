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清晨大地震報告拖超久才出遭質疑螺絲鬆 氣象局回應了

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
氣象局說明今天清晨地震。圖／取自氣象局直播
氣象局說明今天清晨地震。圖／取自氣象局直播

今天清晨5時50分發生規模6.1大地震，後面又連三震，最大震度宜蘭4級，幾乎全台有感被嚇醒。不過因為今天地震報告比往常慢了十多分鐘，引發民眾不滿，質疑中央氣象局螺絲鬆了。對此，氣象局說，因為人工檢視定位系統出問題，後續會持續檢討。

氣象局於今天上午8時舉行線上記者會說明地震情形。地震測報中心副主任吳健富說，今天地震是板塊隱沒所致，能量釋放導致岩石破裂，預計未來1到2周還可能有規模5.0以下餘震。

不過由於今天清晨5時50分發生大地震後，地震報告遲未公布，PPT鄉民炸鍋，紛紛質疑氣象局是否螺絲鬆了，居然震完10分鐘遲未更新，點進氣象局網頁，也找不到震央。不只如此，許多民眾還跑到氣象局長鄭明典臉書詢問，為何這次地震報告等這麼久。

媒體也提問，從地震發生到資料出爐，為何間隔長達17分鐘？在判讀上是否有什麼困難之處，從今年下半年開始，地震判讀平均時間都較以往拉長約10分鐘左右，是否在定位或相關技術上遭遇什麼樣的困難？未來是否能更即時一些？

對此，吳健富說，國家警報跟地震速報推播都是即時系統，都有照時間發布，但早上人工檢視定位系統確實有卡住，24小時當班同仁發現後就重啟，所以有多一點時間。

吳健富說，會覺得地震報告發布時間多達10分鐘以上，因為4到7月花蓮發生蠻多群震，1分鐘內好幾個地震同時進來，系統判讀及處理上花了多一點時間，人工時間也會變多，避免呈現上有誤差，才會感覺地震發布平均拉到10分鐘，會想辦法調整，讓民眾及早應變。針對發布時間有所延誤，後續會檢討優化系統。

地震 氣象局 板塊

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