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直播／全台有感！05:50宜蘭規模6.1地震 氣象局說明

盧碧出現轉折插曲另有颱風恐生成 中南部仍防致災降雨

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清晨大地震全台有感 氣象局曝原因：還有規模5以下餘震

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
05:50地震報告，幾乎全台有感。圖／中央氣象局
05:50地震報告，幾乎全台有感。圖／中央氣象局

今天清晨5時50分發生規模6.1大地震，最大震度宜蘭4級，幾乎全台有感被嚇醒。中央氣象局說，預計這1到2周，還可能有規模5.0以下餘震發生。

根據氣象局地震報告顯示，清晨5時50分到5時56分，共發生四起地震，規模分別為6.1、4.5、4.3、5.2，震央都在宜蘭縣府東方（台灣東部海域。規模最大的那一起，最大震度最高有到宜蘭4級，且幾乎全台有感，新北、花蓮、台北、基隆、桃園、新竹、南投、苗栗、台中、雲林都有3級，彰化、嘉義、高雄、澎湖有2級，台南、屏東、金門也有1級。

氣象局於今天上午8時舉行線上記者會說明地震情形。地震測報中心副主任吳健富說，這個地震深度16.7公里，儘管搖晃不到一秒，在安靜、睡夢當中會感受到地震明顯搖晃。宜蘭到4級程度，其他地區3級，高雄以北都能感受到地震發生。

至於地震成因，吳健富說，台灣是菲律賓海板塊跟歐亞大陸板塊聚合區域，板塊在花蓮往東北隱沒，今年4到7月花蓮發生許多淺層地震。今天地震在沖繩海槽，因為菲律賓海板塊往東北隱沒，會形成島弧，屬於東北地震帶，地震發生機率相當高，70%地震都在這。深度從淺到深都可能發生。

吳健富說，台灣近十年地震發生統計資料來看，每年有2到3個規模6.0以上地震，今年觀測資料來說，2月7日相同位置東邊有規模6.2地震，花蓮壽豐4月18也有6.2地震，加今天是第3個。

吳健富坦言，花蓮2018年大地震後，淺層地震有比較多，今年淺層也地震確實比較多，但都還是在地震好發區發生，是在統計範圍內。

吳健富說，4月18地震偏在東部地震帶，比較淺層地震有破碎位置，會像連環炮一樣不定時觸發，當初判斷會逐月遞減，能量逐漸釋放。今天東北部地震是板塊造成擴張效應，震央位在台灣地震地質，因為板塊隱沒碰撞，能量累積造成岩石破裂。

餘震部分，吳健富說，該區域地震規模都在4-5左右，因此未來1到2周還可能有規模4-5餘震，規模小於5以下地震都可能在該區域陸續發生。

吳健富也提醒，台灣地震發生頻繁，颱風警報還在發布當中，提醒山區、土石好發區域，可能土石有鬆脫現象。

地震 板塊 氣象局

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