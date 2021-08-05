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清晨睡夢中被搖醒 宜蘭人驚呼：感覺有6、7級
國家警報大響，宜蘭地區不少民眾今天清晨在睡夢被地震搖醒，大呼「震到完全清醒」。台灣今天早上5點50分發生芮氏規模6.1有感地震，震央位在宜蘭縣政府東方70.1公里，地震深度16.7公里。其中，宜蘭縣地區最大震度4級就在宜蘭市，還有內城、武塔、南澳，而頭城、蘇澳、冬山、澳花、牛鬥、大同、南山皆為3級，至於龜山島也有2級。
劇烈搖晃之後，宜蘭就有民眾說，「嚇醒，搖完才有警報...」、「超大的鬧鐘」、「搖到不敢睡」、「超大」、「搖到我整個直接跳下床」、「超可怕的啦」、「感覺有6 7級」；有人嚇到當下，直呼「還在搖嗎 要不要跑」。
這陣天搖地動後，又有餘震芮氏規模5.2，宜蘭居民驚呼，「又來了！又來了！」。對此，宜蘭縣消防局表示，尚未接獲災情通報。
輕颱盧碧進逼大雨，這幾天下雨，加上今早接連兩震，山區恐有土石鬆動情醒，提醒民眾外出前往注意安全。
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