衛武營跨國共製 推探戈之王輕歌劇「被遺忘的瑪麗亞」
提到探戈，大家腦海中浮現的旋律與影像，9成與阿根廷的「探戈之王」阿斯托爾·皮亞佐拉(Astor PIAZZOLLA)有關。今年適逢皮亞佐拉百年誕辰，衛武營推出輕歌劇「被遺忘的瑪麗亞」，依據皮亞佐拉史上首部探戈歌劇作品「布宜諾斯艾利斯的瑪莉亞」改編，邀請香港編舞家黎海寧擔任導演，並與香港城市當代舞蹈團攜手共製打造，9月17日起演出。
皮亞佐拉是阿根廷最重要的作曲及演奏家，將原本附屬於探戈舞蹈的配樂，融合古典與爵士樂要素，創造出獨特的作品與演奏方式。除了音樂界外，其他創作領域中也都可以看見這位「探戈之王」的深遠影響。香港電影大師王家衛拿下1997年坎城影展最佳導演獎的電影「春光乍洩」，以皮亞佐拉抑鬱傷感中帶著溫存甜蜜的音樂，將黎耀輝與何寶榮這對戀人，自我放逐到阿根廷追尋愛情與歸宿的故事，深深地刻印在觀眾腦海中。
「被遺忘的瑪麗亞」原名「María de Buenos Aires」，中譯劇名採自劇中說書人的關鍵台詞：「De olvido eres entre todas las mujeres（在所有女人中被遺忘的妳）」，點出女主角瑪麗亞從未得到上帝祝福的宿命。該劇融合探戈音樂、歌劇、當代舞蹈，敘事風格魔幻寫實，讓人聯想到馬奎斯經典「百年孤寂」。當啟幕時的班多鈕手風琴聲飄出，舞者舉手投足間舞出炙熱濃烈的情感，引領觀眾一同進入阿根廷小酒館中的奇幻氛圍，一觀瑪麗亞在布宜諾斯艾利斯城市中的愛恨糾結與生死徘徊的故事。
受疫情影響，「被遺忘的瑪麗亞」採取「一個製作、兩地執行」的方式，由衛武營藝術總監簡文彬指揮、黎海寧擔任導演，並邀請舞蹈家陳秋吟透過線上方式，協助身在台灣的導演排練舞蹈。獨唱的部分由女高音蔣啟真與男中音葉展毓擔綱，全劇靈魂人物「說書人」一角，特別邀請出生於布宜諾斯艾利斯的台大音樂學研究所退休教授康嘉鐸擔任，並負責全製作的語言指導，並找來12位舞者和以班多鈕手風琴為特色的Circo樂團同台表演。
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