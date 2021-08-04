衛武營跨國共製 推探戈之王輕歌劇「被遺忘的瑪麗亞」

提到探戈，大家腦海中浮現的旋律與影像，9成與阿根廷的「探戈之王」阿斯托爾·皮亞佐拉(Astor PIAZZOLLA)有關。今年適逢皮亞佐拉百年誕辰，衛武營推出輕歌劇「被遺忘的瑪麗亞」，依據皮亞佐拉史上首部探戈歌劇作品「布宜諾斯艾利斯的瑪莉亞」改編，邀請香港編舞家黎海寧擔任導演，並與香港城市當代舞蹈團攜手共製打造，9月17日起演出。

皮亞佐拉是阿根廷最重要的作曲及演奏家，將原本附屬於探戈舞蹈的配樂，融合古典與爵士樂要素，創造出獨特的作品與演奏方式。除了音樂界外，其他創作領域中也都可以看見這位「探戈之王」的深遠影響。香港電影大師王家衛拿下1997年坎城影展最佳導演獎的電影「春光乍洩」，以皮亞佐拉抑鬱傷感中帶著溫存甜蜜的音樂，將黎耀輝與何寶榮這對戀人，自我放逐到阿根廷追尋愛情與歸宿的故事，深深地刻印在觀眾腦海中。

「被遺忘的瑪麗亞」原名「María de Buenos Aires」，中譯劇名採自劇中說書人的關鍵台詞：「De olvido eres entre todas las mujeres（在所有女人中被遺忘的妳）」，點出女主角瑪麗亞從未得到上帝祝福的宿命。該劇融合探戈音樂、歌劇、當代舞蹈，敘事風格魔幻寫實，讓人聯想到馬奎斯經典「百年孤寂」。當啟幕時的班多鈕手風琴聲飄出，舞者舉手投足間舞出炙熱濃烈的情感，引領觀眾一同進入阿根廷小酒館中的奇幻氛圍，一觀瑪麗亞在布宜諾斯艾利斯城市中的愛恨糾結與生死徘徊的故事。