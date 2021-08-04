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最受歡迎音樂劇「再會吧 北投」線上開演 限時30小時

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
綠光劇團宣布8月7日下午兩點半線上播映「再會吧 北投」凱道限定音樂會版本，圖為陳明章。圖／綠光劇團提供
綠光劇團宣布8月7日下午兩點半線上播映「再會吧 北投」凱道限定音樂會版本，圖為陳明章。圖／綠光劇團提供

吳念真編導、民謠歌手陳明章譜曲的「再會吧 北投」，可說是台灣近年最受歡迎的本土音樂劇，蟬聯2018、2019年兩廳院售票系統戲劇類票房冠軍。綠光劇團今天宣布，8月7日下午兩點半線上播映「再會吧　北投」凱道限定音樂會版本，限時觀看30個小時。

從五月中三級警戒開始，表演藝術界就面臨巨大考驗，所有演出被迫取消或延期。文化部於7月9日推出「藝Fun劇場—精采上線」線上劇院，於每週末線上播放6檔經典作品，節目包含音樂、舞蹈、傳統戲曲、現代戲劇、偶戲及親子劇場等類型，期盼透過這次線上播映，讓表演藝術回歸大眾日常。綠光劇團響應這項計畫，從多部作品中，選擇2018、2019年唯一超越日本寶塚歌劇團台灣票房的原創音樂劇「再會吧　北投」，於8月7日下午兩點半播映凱道限定音樂會版本。

綠光劇團表示，去年端午節參與由總統府主辦的「端午謝平安藝文大匯演」活動，由吳念真導演擔任說書人，講述台灣人記憶中北投的故事，同時「再會吧 北投」原班演員王彩樺、于子育、陳竹昇、方宥心、楊大正、林雨宣等人帶出精湛歌舞，搭配演出影像剪輯呈現，以音樂會形式為展開防疫新生活的台灣加油打氣，去年現場演出吸引2萬名觀眾齊聚現場歡唱，同步線上轉播2小時累積觀看數超過80萬人。

吳念真表示，線上陪伴是一個心意與疫情的過渡期，期盼大家在8月7日一起在線上相聚，提醒觀眾音樂會播映限時約30個小時，詳情搜尋綠光劇團粉絲專頁。

綠光劇團宣布8月7日下午兩點半線上播映「再會吧 北投」凱道限定音樂會版本。圖／綠光劇團提供
綠光劇團宣布8月7日下午兩點半線上播映「再會吧 北投」凱道限定音樂會版本。圖／綠光劇團提供

北投 音樂會 吳念真

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