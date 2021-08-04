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盧碧颱風明起逼台！氣象局揭每天降雨變化 北部也有風雨

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
根據氣象局最新資料顯示，盧碧颱風晚間8時位置在鵝鑾鼻的西方約480公里海面上。圖／氣象局
根據氣象局最新資料顯示，盧碧颱風晚間8時位置在鵝鑾鼻的西方約480公里海面上。圖／氣象局

中央氣象局今晚持續針對今年第9號颱風盧碧，發布海上颱風警報。氣象局說，明天起受颱風外圍環流影響，金門、澎湖風雨增加，中南部防大雨到豪雨，周五、周六颱風最接近，金澎、馬祖都要留意強風豪雨，中南部持續有豪雨發生，北部風雨也會增大，直到下周日颱風才會通過北部海面遠離。

根據氣象局最新資料顯示，盧碧颱風晚間8時位置在鵝鑾鼻的西方約480公里海面上。以每小時13轉9公里速度，向北北東轉北進行。中心氣壓992百帕。近中心最大風速每秒18公尺（約每小時65公里），相當於8級風。瞬間最大陣風每秒25公尺（約每小時 90公里），相當於10級風。七級風暴風半徑60公里。

氣象局說，該颱風目前在東沙島北北西方海面，向北北東轉北移動，其暴風圈逐漸接近台灣海峽南部，對台灣海峽及東沙島海面將構成威脅。海上部分，台灣海峽北部、台灣海峽南部、東沙島海面行及作業船隻應嚴加戒備。

氣象預報員劉宇其表示，盧碧在過去3小時，偏東緩慢移動，未來朝北北東轉偏北方向前進，明天中午前後有機會從中國福建廣東之間進入中國大陸，屆時暴風圈逐漸接近東沙島海面跟台灣海峽。明晚8時颱風已經來到中國陸地，並抵達金門邊緣，馬祖也會受到影響。

劉宇其說，颱風周五、六轉東北方向進入東海，相對最接近金門，並影響澎湖。下周日才會出海，屆時會影響馬祖地區，風雨更明顯。由於明天中午到下周日，盧碧待在陸地長達1到2天，通過福建陸地有可能減弱為熱帶性低氣壓，但不管是何種強度，對澎金馬風浪、雨勢都依然明顯。

劉宇其說，該颱風有個特點，明顯對流區都在颱風中心以南，這區域也是大範圍低壓帶，深對流發展活躍處就是西南風強盛地方，隨著颱風逐漸北上，西南風不穩定區域會跟著北抬，迎風面中、南部會有明顯雨勢，留意局部大雨甚至豪雨。即便颱風沒有直接影響到本島，對天氣還是影響很大。

劉宇其說，今天台灣處在大低壓帶，中午後熱對流也相當旺盛，入夜後北部才會逐漸緩和，南部降雨則持續。明天颱風外圍環流接近，甚至到明天早上，帶來水氣愈來愈多，降雨愈來愈明顯，中南部仍要慎防局部大雨或雷雨，其他地區則是短暫陣雨，中午過後也會有較大雨勢。

劉宇其也提醒，明天澎湖、台灣海峽南部、東南部海面浪高超過四米，外海甚至可以超過五米，時間愈晚還會往北擴展，周五、周六台灣海峽、東半部外海浪高也會超過四米。海況算是相當惡劣。

盧碧颱風 東沙島 台灣海峽

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