發現第七世達賴喇嘛遺物 文化部啟動古物暫行分級評估

蒙藏文化中心4月間，為啟動蒙藏文化館第七世章嘉呼圖克圖紀念堂整建工程，開啟紀念堂佛龕，因而發現藏傳佛教重要高僧，包含宗喀巴大師、阿底峽尊者、密勒日巴、第七世達賴喇嘛等遺物。文化部長李永得今日前往蒙藏文化館，在文化部蒙藏文化中心主任海中雄陪同下進行文物瞻禮。

文化部表示，在蒙藏文化館發現的藏傳佛教文物，為第七世章嘉大師1949年來臺時貼身攜帶的修持弘法器用，包含舍利、法衣布片等共48件，其中舍利包括「迦葉佛牙舍利」、「宗喀巴大師牙舍利」、「賈色仁波切增長舍利」、「第七世達賴喇嘛頭髮舍利」、「賈色仁波切頭髮舍利」；法衣則有阿底峽尊者、密勒日巴、宗喀巴大師等人法衣布片。

此外，文物中亦包含「咕嚕秋旺普巴杵」、法藥，以及章嘉大師隨身修持弘法器用普巴杵等，部分文物存在年代距今推估約有300餘年至1000年間。

第七世章嘉大師是藏傳佛教格魯派活佛中少數來台定居者。章嘉大師1949年來臺，1955年與時任駐日大使董顯光，自日本將玄奘法師頭骨迎回台灣，恭奉南投日月潭玄奘寺，對佛教界意義重大。大師駐台9年，擔任中國佛教會理事長等多項政教要職，積極倡議修法保護寺廟，為佛教界爭取權益，並曾率團環島弘法，留有多項傳世著作。