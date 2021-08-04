快訊

羽球／李洋、王齊麟奪金歸國 盼佳績給徬徨運動員動力

獎金榜／中華隊好棒！27位選手拿走1.6億國光獎金

聽新聞
test
0:00 / 0:00

發現第七世達賴喇嘛遺物 文化部啟動古物暫行分級評估

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
在蒙藏文化館發現的藏傳佛教文物，為第七世章嘉大師1949年來臺時貼身攜帶的修持弘法，圖為阿底峽尊者聖衣布片。圖／文化部提供
在蒙藏文化館發現的藏傳佛教文物，為第七世章嘉大師1949年來臺時貼身攜帶的修持弘法，圖為阿底峽尊者聖衣布片。圖／文化部提供

蒙藏文化中心4月間，為啟動蒙藏文化館第七世章嘉呼圖克圖紀念堂整建工程，開啟紀念堂佛龕，因而發現藏傳佛教重要高僧，包含宗喀巴大師、阿底峽尊者、密勒日巴、第七世達賴喇嘛等遺物。文化部長李永得今日前往蒙藏文化館，在文化部蒙藏文化中心主任海中雄陪同下進行文物瞻禮。

文化部表示，在蒙藏文化館發現的藏傳佛教文物，為第七世章嘉大師1949年來臺時貼身攜帶的修持弘法器用，包含舍利、法衣布片等共48件，其中舍利包括「迦葉佛牙舍利」、「宗喀巴大師牙舍利」、「賈色仁波切增長舍利」、「第七世達賴喇嘛頭髮舍利」、「賈色仁波切頭髮舍利」；法衣則有阿底峽尊者、密勒日巴、宗喀巴大師等人法衣布片。

此外，文物中亦包含「咕嚕秋旺普巴杵」、法藥，以及章嘉大師隨身修持弘法器用普巴杵等，部分文物存在年代距今推估約有300餘年至1000年間。

第七世章嘉大師是藏傳佛教格魯派活佛中少數來台定居者。章嘉大師1949年來臺，1955年與時任駐日大使董顯光，自日本將玄奘法師頭骨迎回台灣，恭奉南投日月潭玄奘寺，對佛教界意義重大。大師駐台9年，擔任中國佛教會理事長等多項政教要職，積極倡議修法保護寺廟，為佛教界爭取權益，並曾率團環島弘法，留有多項傳世著作。

李永得表示，此批文物對佛教界、學術界及文化界彌足珍貴，就歷史價值及宗教意涵，更具重大意義，日前已指示蒙藏文化中心依文化資產保存法第66條，辦理古物暫行分級及審查程序。為妥善保存安奉文物，亦將展開紀念堂的整建計畫，預計11月完成後，重新開放給社會各界瞻禮。

堪祖拉尊仁波切（左）向文化部長李永得介紹章嘉大師1949年攜帶來台之文物。圖／文化部提供
堪祖拉尊仁波切（左）向文化部長李永得介紹章嘉大師1949年攜帶來台之文物。圖／文化部提供

佛教 文物 文化部

延伸閱讀

「故宮尋寶趣」用藝術體驗 引領樂齡族「創意老化」

小S遭陸網抵制　文化部力挺「藝人不需為支持選手道歉」

鐵道博物館、人權館首長返學界 鄭銘彰升任鐵道館主任

藝術界世紀大災難之後 文化部打造首部藝文著作權專法

相關新聞

盧碧颱風逼近中南部有雨 台17、台20等5處路段恐管制

隨著盧碧颱風逐漸逼近，公路總局表示，依最新情資顯示，預估自05日上午08時起至07日全日，為雨勢較大時間。降雨熱區為中南...

盧碧颱風海警！氣象局曝可怕特色 中南部防豪雨

今年第9號颱風盧碧，今天下午2時30分已發布海上颱風警報。中央氣象局說，颱風外圍環流明天起影響台灣，周五、六最接近，除了...

全台首家「咖啡補習班」不敵疫情！女董聲請破產獲准

棨楊餐飲公司經營台北市教育局核准的全台首家咖啡補習班J.COFFEE SCHOOL，因新冠肺炎疫情導致公司無法經營，黃姓...

花卉市場挺醫護 榮總：節期請多買花

「醫農相挺！」榮總侯明志副院長從花農手中接下一束鮮花說，他提醒民眾將到的父親節、七夕情人節多買花，向身邊的人訴情意。農糧署長胡忠ㄧ也在記者會中指出，過去的英雄能征善戰...

發現第七世達賴喇嘛遺物 文化部啟動古物暫行分級評估

蒙藏文化中心4月間，為啟動蒙藏文化館第七世章嘉呼圖克圖紀念堂整建工程，開啟紀念堂佛龕，因而發現藏傳佛教重要高僧，包含宗喀...

馬路如虎口！去年交通事故36萬件 路口肇事占近六成

去年道路交通事故(A1、A2)約36萬件，其中發生在路口的比率約占58.7％，交通部運研所為了增進路口安全，和六直轄市交...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。