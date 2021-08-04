花卉市場挺醫護 榮總：節期請多買花

「醫農相挺！」榮總侯明志副院長從花農手中接下一束鮮花說，他提醒民眾將到的父親節、七夕情人節多買花，向身邊的人訴情意。農糧署長胡忠ㄧ也在記者會中指出，過去的英雄能征善戰，疫情下的醫護人員是今日社會的英雄，他也強調花卉有助療癒與紓壓，建議民眾多多買花，改變心情兼助花農。

宛如婚禮現場

榮總中正樓大廳4日上午如辦婚禮，美麗的天堂鳥、桔梗花、香水百合、玫瑰花、文心蘭、火鶴花、雞冠花與太陽花…，妝點得花香滿廳堂。胡忠一署長驕傲的說，台灣花卉不遜舶來品，每年有四成鮮花外銷，佔日本花卉市場32%、美國花卉市場28%。

他也說，當疫情時期有人受感染，有人被解聘，也有人生意受影響，花卉可以療癒、紓壓，因此他們結合花卉市場贈送8萬束鮮花給全台灣的醫護人員與醫護志工。

已贈送431接種站

農糧署為推廣國產花卉，並表達對防疫醫護人員的感謝，自7月初起陸續贈送國產花束給予全臺各疫苗接種站防疫醫護人員，至今已贈送金門縣等14縣市共431處接種站。

署長胡忠一4日與台灣花店協會楊添得理事長準備國產花束1,200束至臺北榮民總醫院，向該院醫護人員致意，由該院侯明志副院長代表受花。

花價逐漸回穩

農糧署表示，在今年5月中旬國內宣布防疫三級警戒後，婚喪喜慶及餐廳皆停止營業，致相關用花活動取消或延期，直接衝擊花卉銷售，該署立即與地方政府及花卉產業團體合力推動多項促進花卉消費措施，包括贈花予疫苗接種站防疫人員、花卉展示推廣、開發花材箱網路宅配等。

7月下旬後花價逐漸回穩，臺北花卉批發市場7月份花卉平均交易價、量分別為64.7元/把、117.6萬把，較6月54.8元/把、107.7萬把，增加9.9元/把及9.8萬把。該署說，本次贈花活動目標8萬把，自7月起推動迄今，計有130家花店參與，已配送431處接種站18,618把國產花束。

農糧署為推廣國產花卉，並表達對防疫醫護人員的感謝，4日送花給榮總防疫醫護人員。

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