選高端、有信心 教授：政府會把關

打高端不只是因為對國產有信心，也是為了「把BNT、莫德納留給其他人。」民進黨立委高嘉瑜、蔡易餘，以及戴瑋姍、蔡沐霖等民進黨人士力挺高端說，此舉是因為對於國產疫苗有信心，也認為台灣自產疫苗相當重要。宜蘭大學退休教授黃璋如亦表示，相信政府會為民眾把關，「能通過政府核可的，沒理由不能接種！」

退休教授：相信政府

宜蘭大學退休教授黃璋如說，她並沒有特別偏好哪種品牌的疫苗，「有什麼就打什麼」，且雖然很多人質疑高端緊急授權通過倉促，但「現在的每一種疫苗都是緊急授權出來的，沒有任何一種已經成為常規藥品」，她相信政府會為人民把關，認為緊急授權的爭議並不影響對高端的信心，且「最重要的是大家趕快打疫苗」，目前她也已將高端列入接種意願中。

成功登記高端疫苗接種張先生也認為，高端等國產疫苗是台灣之光，駐德代表謝志偉也持相同看法，認為配合政府各疫苗採購及施打措施就沒問題了，若人在台灣，「高端一定會是我的選擇之一。」

其他支持高端疫苗的網友則認為，相對於副作用較明顯的mRNA及腺病毒載體疫苗，高端等蛋白次單位疫苗使用已久，相對較為溫和、副作用少，「科學數據也證實效力不低於AZ」，覺得疫苗本來就不可能做到百分之百的防護，且「選高端可以早點打到疫苗，不用等那麼久」，也有部份網友表示，「總統敢打高端」確實給了民眾不小的信心。

綠營立委：支持國產

立委高嘉瑜曾表示，她在高端開放預約的第一時間就上疫苗接種登記平台更改意願，認為「高端不可怕，可怕的是有疫苗不去打」。立委蔡易餘更堅定表示，「我要用行動證明，我們就是支持國產疫苗！」

蔡易餘強調，他相信台灣有最一流的人才與最堅強的研發能力與技術，也認為台灣應該擁有自己的疫苗等重要國際戰略物資。民進黨新北市議員戴瑋姍、青年發展部主任蔡沐霖等也紛紛表示，基於「支持台灣生技產業、自產戰略物資」的立場，選擇支持高端疫苗，紛紛在平台進行意願登記。

據指揮中心統計，截至 3 日中午，於意願登記平台勾選高端疫苗的民眾總計 997,971人，其中有 173,120 人獨鍾於高端疫苗，但僅佔總人數的 1.41%。

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