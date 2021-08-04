台鐵高雄機廠年底進駐潮州新基地 2024年負責新車廠修

因應新車加入營運及南迴線電氣化工程落成，近日台鐵高雄機廠業已開始進行潮州廠修新基地試修作業。台鐵說，高廠預計年底進駐潮州新基地。2024年將擔綱新車廠修業務。

台鐵局說，台鐵副局長馮輝昇3日特地至維修現場視察，指示務必掌握安全、創新及效率的原則，落實完成新廠進駐作業，提升檢修能量與品質，未來並將透過產學合作，持續導入自動化及智慧化設備，期以建設成為台鐵標竿機廠為目標。

台鐵說，高雄機廠預計將於年底進駐潮州新基地，進駐起始仍以維修傳統客車與推拉式(PP)客車三級檢修為主。預計2024年將擔綱新型客車EMU900型（通勤客車）及EMU3000型（城際列車）廠修業務。

台鐵說，去年12月23日南迴鐵路電氣化完工啟用及新購城際列車將於今年陸續加入營運，高雄機廠廠修業務將更上層樓，除維持原有客車維修能量外，也轉型為廠修新型電聯車的先進基地。

台鐵說，該基地第一期土建及設備工程聯合檢查已完成，昨天起始的試修作業，將就維修實務上，積極於現有規畫流程上調整，並藉此確認年底進駐基地流程。

台鐵說，馮輝昇於視察結束後，感謝現場基層員工與各級主管的努力與辛勞；更期勉未來能結合工研院、高科大等學研單位技術能量協力合作，讓新廠修基地的技術能量與品質持續創新提升，不管是傳統客車或電聯車，高雄機廠都將是台鐵三、四級廠修的支柱，提供旅客安全、優質的旅運服務。