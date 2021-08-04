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馬路如虎口！去年交通事故36萬件 路口肇事占近六成
去年道路交通事故(A1、A2)約36萬件，其中發生在路口的比率約占58.7%，交通部運研所為了增進路口安全，和六直轄市交通局合作舉辦「事故碰撞型態導向之路口設計範例」教育訓練座談會，並針對常見路口衝突型態(右轉側撞、左轉側撞、左轉穿越側撞、同向擦撞、追撞、交叉撞等)的研究成果彙整編纂交通工程設計範例，供各單位應用於路口常見事故的改善工作。
運研所表示，以右轉側撞為例，104年起研究試辦「分流式指向線」，在12個試辦路口中，比較改善前與改善後的事故資料可發現，相關事故由127件降低至54件，改善幅度達58%。
運研所表示，相關教育訓練座談會，將於這個月一連辦理6場次，邀請各直轄市與相關道路主管機關、專業顧問機構與從業人員參加，每場次約50人，期待透過交通工程設計範例，引導有效的路口改善工程，創造人本、安心的道路交通環境。
運研所指出，訓練課程中除講述肇事診斷學、碰撞構圖分析、設計範例的內容、應用方式與進行實務案例的演練，並蒐集學員反饋的資訊作為後續精進的參考，後續年度將繼續與其他非直轄市政府交通管理單位合作辦理教育訓練，擴大推廣應用。
運研所也提到，分流式指向線目前已納入「道路交通標誌標線號誌設置規則」並完成法規修正，為擴大推廣應用，後續協商地方政府共同辦理系列教育訓練活動，以強化 地方政府與工程顧問公司交通工程從業人員應用能力，減少路口事故發生，促進交通安全。
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