快訊

中國良心企業家為何遭重判？「孫大午案」震驚各界

幻象戰機迎選手榮歸花數百萬 省錢市長柯文哲這樣說

何時可採茶？台灣茶葉生產管理資訊平台幫忙預測

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會茶改場建置「台灣茶葉生產管理資訊平台」，提供全台主要茶區即時、歷史及預警氣象資料及每月更新五大茶區10處監測茶園管理資訊。本報資料照片
農委會茶改場建置「台灣茶葉生產管理資訊平台」，提供全台主要茶區即時、歷史及預警氣象資料及每月更新五大茶區10處監測茶園管理資訊。本報資料照片

以往茶農依照節氣進行修剪、灌溉、施肥、病蟲害防治等管理茶園，但隨著氣候變遷及不穩定，乾旱及低溫發生頻率增加，尤其夏季高溫屢創新高，茶樹的生長週期與過去的經驗值已出現大幅偏差。

農委會茶改場建置「台灣茶葉生產管理資訊平台」，提供全台主要茶區即時、歷史及預警氣象資料及每月更新五大茶區10處監測茶園管理資訊，提供包含茶樹目前生長狀況、推估當月生長情形、茶園病蟲害、推薦用藥及專家建議等資料，茶農朋友能查詢該茶區預測的採茶期的茶芽葉片數及重量，可提供茶農田間管理及採收排程參考。

茶改場場長蘇宗振表示，在主要茶區建置微氣象監測系統，提供茶農鄰近茶園的重要的氣象資訊，如氣溫、雨量、日射量、風力等，並整合微氣象監測系統、中央氣象局預測及預警、專家生產管理建議及茶樹生長預測計算軟體等四大面向資料，建置「台灣茶葉生產管理資訊平台」，呈現全台五大茶區10處監測茶園管理資訊。

他表示，這平台免費提供給茶農及茶企業作為茶園管理參考依據，並可預估茶葉採摘期，可預作採茶人力的安排。一般民眾也可透過此平台了解全台各茶區目前茶樹生長狀況。

茶改場表示，這平台可減少氣候變遷對茶葉生產的衝擊，並解決產期集中及調節採收人力分配，增加田間生產效率，降低農業損害及生產成本，提高茶葉產品安全性。未來，平台將導入雲端管理系統，並結合長時間蒐集茶葉生產資料大數據，藉由巨量資料分析及建立自動化專家決策系統，進行智慧化茶園管理及生產排程。

茶葉 氣候變遷 氣象局

延伸閱讀

連俞涵郭子乾「茶金」父女檔入戲 靠愛的抱抱

當餐酒換成「茶」！侍茶師以「茶餐搭美學」入味你的日常餐桌

買茶送套房？ 阿里山民宿業者廣告超吸睛

「新北美人茶」比賽傳「混茶」參賽 石碇農會將調查

相關新聞

盧碧颱風逼近中南部有雨 台17、台20等5處路段恐管制

隨著盧碧颱風逐漸逼近，公路總局表示，依最新情資顯示，預估自05日上午08時起至07日全日，為雨勢較大時間。降雨熱區為中南...

盧碧颱風海警！氣象局曝可怕特色 中南部防豪雨

今年第9號颱風盧碧，今天下午2時30分已發布海上颱風警報。中央氣象局說，颱風外圍環流明天起影響台灣，周五、六最接近，除了...

全台首家「咖啡補習班」不敵疫情！女董聲請破產獲准

棨楊餐飲公司經營台北市教育局核准的全台首家咖啡補習班J.COFFEE SCHOOL，因新冠肺炎疫情導致公司無法經營，黃姓...

馬路如虎口！去年交通事故36萬件 路口肇事占近六成

去年道路交通事故(A1、A2)約36萬件，其中發生在路口的比率約占58.7％，交通部運研所為了增進路口安全，和六直轄市交...

友善經濟動物 家樂福推非籠飼雞蛋

貓狗作為寵物受人寵愛，但作為經濟飼養的蛋雞卻仍被以不人道的方式飼養；同為地球上生物的一份子，即使是經濟動物也需要被保護。台灣家樂福4日舉行記者會，宣佈2025年旗下所有量販通路、超市只販售「非籠飼雞蛋

熟男血壓飆高是因看多疫情新聞？醫：回診前要722原則

一名50幾歲中年男子罹患高血壓，近期疑因過度關注疫情新聞，情緒緊張，睡眠品質差，血壓竟飆升10mmHg。台大醫院心臟科主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。