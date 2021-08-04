何時可採茶？台灣茶葉生產管理資訊平台幫忙預測

以往茶農依照節氣進行修剪、灌溉、施肥、病蟲害防治等管理茶園，但隨著氣候變遷及不穩定，乾旱及低溫發生頻率增加，尤其夏季高溫屢創新高，茶樹的生長週期與過去的經驗值已出現大幅偏差。

農委會茶改場建置「台灣茶葉生產管理資訊平台」，提供全台主要茶區即時、歷史及預警氣象資料及每月更新五大茶區10處監測茶園管理資訊，提供包含茶樹目前生長狀況、推估當月生長情形、茶園病蟲害、推薦用藥及專家建議等資料，茶農朋友能查詢該茶區預測的採茶期的茶芽葉片數及重量，可提供茶農田間管理及採收排程參考。

茶改場場長蘇宗振表示，在主要茶區建置微氣象監測系統，提供茶農鄰近茶園的重要的氣象資訊，如氣溫、雨量、日射量、風力等，並整合微氣象監測系統、中央氣象局預測及預警、專家生產管理建議及茶樹生長預測計算軟體等四大面向資料，建置「台灣茶葉生產管理資訊平台」，呈現全台五大茶區10處監測茶園管理資訊。

他表示，這平台免費提供給茶農及茶企業作為茶園管理參考依據，並可預估茶葉採摘期，可預作採茶人力的安排。一般民眾也可透過此平台了解全台各茶區目前茶樹生長狀況。

茶改場表示，這平台可減少氣候變遷對茶葉生產的衝擊，並解決產期集中及調節採收人力分配，增加田間生產效率，降低農業損害及生產成本，提高茶葉產品安全性。未來，平台將導入雲端管理系統，並結合長時間蒐集茶葉生產資料大數據，藉由巨量資料分析及建立自動化專家決策系統，進行智慧化茶園管理及生產排程。