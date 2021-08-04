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自費PCR醫院價格不一 彰化衛生局：中央建議收3500元

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
家用快篩一劑幾百元，與醫院核酸檢測PCR的價格相比親民許多。報系資料照
家用快篩一劑幾百元，與醫院核酸檢測PCR的價格相比親民許多。報系資料照

因應新冠肺炎疫情，住院者及陪病者須PCR檢測陰性才能進醫院，住院患者與1位陪病者可獲檢驗費補助，但第2人陪病須自費，且各家收費不一，有的醫院3500元，也有要價5000元，還傳出中部醫院收到7000元，價格混亂。彰化縣衛生局指出，三級警戒前中央有發文地方，建議醫院一般PCR收費3500元，也要求縣內醫院配合。

台中某住院手術張姓婦人說，住院與1名陪病家屬CPR篩檢免費，但家屬若要輪替，第2人PCR篩檢就要5千元，快篩甚至要7千元，若有看護也需要患者付錢自費篩檢，住在彰化親友也表示，彰化某醫院自費採檢也要5千元，對各醫院篩檢收費不一又貴感到相當不解。

為落實防疫，有婦產科醫師會建議孕婦預約催生，提早做PCR採檢，費用公費支付，但有些產婦堅持等到產兆再到醫院生產，就須做快篩，自費篩檢500元到1500元不等。

彰化縣衛生局長葉彥伯說，住院除了緊急手術可用抗原快篩，一般要求PCR，PCR篩檢成本並不低，但中央先前已發公文建議醫院以3500元收費，也已發文醫院，若超收可向衛生局反映。至於有民眾反映，陪病第2人須自費對家屬造成負擔，會向中央建議，讓進出醫院頻繁的患者及住院時間久的家庭可放寬補助。

衛生局 患者 快篩

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