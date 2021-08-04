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友善經濟動物 家樂福推非籠飼雞蛋

台灣醒報 / 記者竇興韻╱台北報導
平飼指的是雞隻採室內平面飼養，並設置有產蛋箱供產蛋，以及多層棲架來滿足雞隻本能。圖／家樂福提供
平飼指的是雞隻採室內平面飼養，並設置有產蛋箱供產蛋，以及多層棲架來滿足雞隻本能。圖／家樂福提供

貓狗作為寵物受人寵愛，但作為經濟飼養的蛋雞卻仍被以不人道的方式飼養；同為地球上生物的一份子，即使是經濟動物也需要被保護。台灣家樂福4日舉行記者會，宣佈2025年旗下所有量販通路、超市只販售「非籠飼雞蛋」，積極推動食物轉型。

善待雞隻有好蛋吃

家樂福企業社會責任暨溝通總監蘇小真表示，在台灣，平均每人每年消費300顆以上的雞蛋，每年產量高達73億顆，但大多數業者不在意最重要的生產系統，只會稱斤論價。但她強調，食品安全不可能只靠末端檢驗把關，更必需重視生產系統的源頭飼養方式及產銷正義。民眾若想吃到健康安全的好蛋，就應該重視農場動物福利，善待母雞。

蘇小真也說，消費者可以用消費決定來影響市場，為人道飼養及永續環境投下一票，消費者不要小看自己購買雞蛋的小決定，有意識的消費，就能改變台灣的產業往更永續、更國際的方向前進。

台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏也提到，歐盟早於2012年就禁止境內農民以「格子籠」飼養蛋雞(籠飼)，並立法規定所有市售雞蛋必須明確標示屬於何種飼養系統。農委會一直有在推動相關措施，但至今目前仍未看見政府有明確政策可帶領畜牧業者，也沒有提出蛋雞全面轉型非籠飼的期程，反觀經費較缺乏的國家如菲律賓卻已建立國家標準，令人遺憾。

轉型平飼有助益

中興大學動保系陳志峰教授說，國際都已經在推動，台灣也不能置身事外。以非人道的方式養蛋雞，將導致雞的本能喪失，例如籠養方式使雞沒辦法洗澡，影響雞隻健康，更嚴重也產生環境衛生問題。

雖然蛋農轉型使用平飼(雞隻採室內平面飼養，並設置有產蛋箱供產蛋，以及多層棲架來滿足雞隻本能)的過程中，會遇到以前因籠養而不曾遇過的飼養問題，但配合農委會「友善雞蛋聯盟」計畫，學者及相關專家就能運用專業知識來排除過程中各種問題，有經驗的蛋農也會被邀請來演說、協助，讓蛋農順利轉型。

台灣動物社會研究會今年2月進行抽樣調查各通路販售「非籠飼雞蛋」占比，本土品牌─全聯及美廉社表現都墊底，至今仍使用「格子籠雞蛋」。而跨國量販通路中表現最差的是台灣好市多，非籠飼雞蛋占比僅25%。另外，速食業者以麥當勞為例，即使該集團在歐美地區早已宣布落實食物轉型，但至今台灣地區仍未有積極行動。目前只有摩斯漢堡使用少量非籠飼雞蛋。

家樂福自2018年與台灣動物社會研究會合作，成立非籠雞蛋專區，領先亞洲其他地區，為首個宣示提供消費者友善雞蛋承諾的大型通路業者。

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雞蛋 家樂福 農委會

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