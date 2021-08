精準醫學升級　北榮、中研院建置台灣人體生物資料庫

台灣精準醫學、人體生物資料庫更進一步!台北榮總日前攜手中央研究院,簽署「台灣人體生物資料庫合作備忘錄」,收集我國健康成人或患者的血液、尿液、檢體等的生物資料庫建置計畫,協助台灣人體生物資料庫對患者進行長時間的追蹤,有助於研究疾病、環境及藥物交互作用,了解疾病致病因素,協助疾病預防診斷與治療。

大規模人體資料庫為發展精準醫療不可或缺的一環,許多國家紛紛開始建立生物資料庫計畫,全球早已進入生醫大數據時代。

為此,台北榮總院長許惠恒特別促成此合作案,他指出,很榮幸參與中研院台灣人體生物資料庫計畫,希望藉由專案駐點的方式,建構完善的收案流程,結合各科部臨床優勢,增加不同疾病患者與健康成人收案人數,進一步建置我國大規模人體資料庫。

為何建置資料庫如此重要?北榮醫學研究部主任邱士華表示,現代醫學雖然站在自然科學實證的基礎上,進行醫學治療與研究等,但是試驗都是在環境條件被嚴格控管的實驗室,這樣的數據並無法反映真實情況。此外,不同人種及基因型對於藥物的反應也不盡相同。

他指出,精準醫學使用大數據生物醫學資料庫,以基因分析來預測病患治療結果,再為患者個人量身訂做療法。因此,人體生物資料庫的成果,將提供臨床醫師有用的資訊以適當地調整治療方法,對於國人精準醫療與用藥,及疾病高風險族群篩檢助益甚大。

2006年英國開啟生物樣本庫(UK Biobank)計畫,美國國家衛生研究院於2018年5月啟動生物資料庫計畫(The All of Us Research Program),開啟了西方國家及人種精準醫療的新頁。

中研院強調,近年來興起的「精準醫療」則是更精確的為病人進行個人化醫療行為,透過鑑定特定基因、生物標記或其他因素來獲得減輕疾病的可能性,醫療人員也更能針對疾病設計出精確療法。有鑑於此,中研院建立了國家級人體生物資訊收案計畫,為台灣未來精準醫療立下的重要的基石。