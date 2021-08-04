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精準醫學升級　北榮、中研院建置台灣人體生物資料庫

聯合報 / 記者蕭羽耘／台北即時報導
精準醫學再升級，台北榮總攜手中央研究院，簽署「台灣人體生物資料庫合作備忘錄」。圖／北榮提供
精準醫學再升級，台北榮總攜手中央研究院，簽署「台灣人體生物資料庫合作備忘錄」。圖／北榮提供

台灣精準醫學、人體生物資料庫更進一步！台北榮總日前攜手中央研究院，簽署「台灣人體生物資料庫合作備忘錄」，收集我國健康成人或患者的血液、尿液、檢體等的生物資料庫建置計畫，協助台灣人體生物資料庫對患者進行長時間的追蹤，有助於研究疾病、環境及藥物交互作用，了解疾病致病因素，協助疾病預防診斷與治療。

大規模人體資料庫為發展精準醫療不可或缺的一環，許多國家紛紛開始建立生物資料庫計畫，全球早已進入生醫大數據時代。

為此，台北榮總院長許惠恒特別促成此合作案，他指出，很榮幸參與中研院台灣人體生物資料庫計畫，希望藉由專案駐點的方式，建構完善的收案流程，結合各科部臨床優勢，增加不同疾病患者與健康成人收案人數，進一步建置我國大規模人體資料庫。

為何建置資料庫如此重要？北榮醫學研究部主任邱士華表示，現代醫學雖然站在自然科學實證的基礎上，進行醫學治療與研究等，但是試驗都是在環境條件被嚴格控管的實驗室，這樣的數據並無法反映真實情況。此外，不同人種及基因型對於藥物的反應也不盡相同。

他指出，精準醫學使用大數據生物醫學資料庫，以基因分析來預測病患治療結果，再為患者個人量身訂做療法。因此，人體生物資料庫的成果，將提供臨床醫師有用的資訊以適當地調整治療方法，對於國人精準醫療與用藥，及疾病高風險族群篩檢助益甚大。

2006年英國開啟生物樣本庫（UK Biobank）計畫，美國國家衛生研究院於2018年5月啟動生物資料庫計畫（The All of Us Research Program），開啟了西方國家及人種精準醫療的新頁。

中研院強調，近年來興起的「精準醫療」則是更精確的為病人進行個人化醫療行為，透過鑑定特定基因、生物標記或其他因素來獲得減輕疾病的可能性，醫療人員也更能針對疾病設計出精確療法。有鑑於此，中研院建立了國家級人體生物資訊收案計畫，為台灣未來精準醫療立下的重要的基石。

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