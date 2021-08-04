盧碧颱風逼近中南部有雨 台17、台20等5處路段恐管制

隨著盧碧颱風逐漸逼近，公路總局表示，依最新情資顯示，預估自05日上午08時起至07日全日，為雨勢較大時間。降雨熱區為中南部沿海至山區，其次為台中、南投山區，將視風雨狀況發布預警警戒作為。

公路總局表示，為維用路人安全將逐級提升警戒作業，可能實施管制路段，初步重點注意區域包含台1線(屏東縣-水底寮路段)、台17線(屏東縣-羌園、東港、嗂仔口路段)、台20線(高雄市-南橫公路西段)、台27線(高雄市六龜區-新發扇平路段)、台29線(高雄市-那瑪夏區域)，惟實際作為將依即時氣象情資及現場情況機動調整。

公路總局表示，另也會分析各項可能情境並盤點影響路段的排水設施，重點監控路段橋梁巡查、易致災路段阻斷後替代路線資訊與現場指示導引牌面等整備作業，並派員駐點守視、定時巡查，呼籲用路人小心駕駛上開路段密切注意公路災情暨預警訊息。

公路總局表示，將持續監控颱風動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於CMS、幸福公路虛擬CMS、警廣、電視及平面媒體。另呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並多利用公路總局幸福公路APP、智慧化省道即時路況系統（http://168.thb.gov.tw）及收聽警廣路況廣播。