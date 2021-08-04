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全台19縣市都要防大雨！桃竹大雷雨猛轟 示警區域看這

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
全台19縣市大雨特報。圖／氣象局
全台19縣市大雨特報。圖／氣象局

中央氣象局最新針對全台19縣市發布大雨特報。受低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，今天全台各地有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風；連日降雨，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

此外，氣象局也針對「桃園市、新竹市、新竹縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時00分止。氣象局說，旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪（河）水暴漲，排水不良區域則易發生淹（積）水現象，強大雨勢威脅各項戶外活動並將造成能見度欠佳影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流。

示警區域包含桃園市楊梅區、龍潭區、平鎮區、新屋區；新竹市東區；新竹縣竹北市、竹東鎮、新埔鎮、關西鎮、湖口鄉、新豐鄉、芎林鄉。

新竹 氣象局 桃園

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