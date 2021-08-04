盧碧颱風海警！氣象局曝可怕特色 中南部防豪雨

今年第9號颱風盧碧，今天下午2時30分已發布海上颱風警報。中央氣象局說，颱風外圍環流明天起影響台灣，周五、六最接近，除了對暴風圈澎金馬地區帶來影響外，中、南部慎防豪雨。有可能明天下半天發布陸上颱風警報。

根據氣象局最新資料顯示，盧碧颱風下午2時位置在台北的西南西方約 700公里海面上。以每小時13轉10公里速度，向東北轉北進行。中心氣壓992百帕。近中心最大風速每秒18公尺（約每小時65公里），相當於 8級風。瞬間最大陣風每秒25公尺（約每小時 90 公里），相當於10級風。七級風暴風半徑60公里。

氣象局說，該颱風目前在東沙島西北方海面，向東北轉北移動，其暴風圈逐漸接近東沙島海面及台灣海峽，對台灣海峽及東沙島海面將構成威脅。海上部分，台灣海峽北部、台灣海峽南部、東沙島海面行及作業船隻應嚴加戒備。

氣象預報員劉宇其說，目前路徑接近台灣西南方海面，提醒台灣海峽、東沙島海面航行船隻多加留意。下午2時颱風在台北西南西方700公里海面，未來東北朝偏北方向前進，明天中午前後登陸中國福建跟廣東交界，屆時暴風圈逐漸進入台灣海峽跟東沙島海面。

劉宇其說，明天登陸中國後，將往偏北轉東北方向前進，明天到周六上半天逐漸通過福建沿海，暴風圈可能對金馬澎湖構成威脅，有機會明天下半天發布陸上颱風警報。若提早登陸，強度也可能減弱成熱帶性第氣壓，但風雨浪都還是會有影響。

劉宇其說，這次颱風有個特色，深對流在中心以南區域，剛好是大低壓西南風最強盛地方，颱風北上過程，外圍環流會把強勁西南風水氣帶上來，澎金馬暴風圈有影響外，對中、南部也有局部大雨或豪雨。

劉宇其說，現在颱風離台灣還有距離，外圍環流還沒有直接影響，西南風影響下不斷有迴波發展進入南部陸地，線狀對流雲系正影響，中南部有30多毫米時雨量，未來幾天還是要留意短延時強降雨。

其他地區也有午後對流發展起來，新北今天同樣有30多毫米時雨量。北部地區降雨下雨會持續，北部及宜蘭山區降雨明顯，北部到入夜後才會緩和。受到西南風影響，中、南部晚上到明天凌晨，則都還是持續降雨，水氣持續增加。