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疫苗小黃卡拿出來！入住台中飯店最低享3折優惠

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市16家旅宿業者相繼推出促銷方案，除了有憑疫苗接種紀錄卡最低享住宿3折外，還有入住送戰斧牛排餐點及摩天輪搭乘劵等。圖／台中市觀旅局提供
台中市16家旅宿業者相繼推出促銷方案，除了有憑疫苗接種紀錄卡最低享住宿3折外，還有入住送戰斧牛排餐點及摩天輪搭乘劵等。圖／台中市觀旅局提供

新冠肺炎疫情趨緩，全國疫情警戒降級，台中市16家旅宿業者相繼推出促銷方案，除了有憑疫苗接種紀錄卡最低享住宿3折外，還有入住送戰斧牛排餐點及摩天輪搭乘劵等。台中市觀光旅遊局協助整合宣傳行銷，並輔導業者持續取得「安心旅宿」認證標章，營造台中成為安心旅遊環境。

觀旅局表示，疫情降為二級，又適逢暑假及父親節，遊客外出旅遊及訂餐意願提高，台中旅宿業者看中降級商機，相繼推出促銷優惠方案，只要出示疫苗接種紀錄卡，即可享客房免費升等、折扣或摩天輪搭乘劵等超值優惠，最低折扣下殺3折。

此外，針對饕客，也有業者推出住宿送精緻餐點，其中包含了1KG的戰斧牛排、義大利麵，或高級越光米餐盒等，盼能提高住房率，觀旅局將持續整合各大旅宿業促銷方案，協助宣傳行銷。

觀旅局指出，市府秉持「防疫安全」為前提，以「穩健式解封」、「漸進式鬆綁」態度，除了整合各大旅宿業促銷方案外，將持續輔導業者取得「安心旅宿」認證標章，並督促業者加強落實防疫，以提供旅客安全及優質住宿環境，更多防疫期間台中旅宿業促銷方案及安心旅宿業者名單，可至「台中觀光旅遊網」https://travel.taichung.gov.tw/zh-tw/Event/NewsDetail/7091/查詢。

疫情 疫苗 台中市

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