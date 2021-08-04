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宅家料理均衡、多樣是關鍵！營養師教你聰明吃養生

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
用新鮮果汁當點心，比蛋糕、餅乾更營養。圖／摘自Pelexs
用新鮮果汁當點心，比蛋糕、餅乾更營養。圖／摘自Pelexs

疫情帶動「宅料理」的風潮，從「不得不」漸漸成為習慣與日常。居家料理要如何健康吃？營養師江明臻建議，均衡、多樣是關鍵，「還有水一定要喝夠，因為所有代謝都須透過水，千萬不能等口渴再喝水」。

江明臻同樣經過兩個多月的宅家料理時光，三餐自煮、從未叫過外送，每天家人的三餐加點心全出自她手。她說，目前還是有不少人分流辦公，輪流宅家，即使上班、久坐辦公室一樣熱量消耗得少，她說，更應該要管制總熱量，最好的方法，是從米食做起。她的做法是煮五穀米，或至少一半糙米，或是將地瓜洗切後放進生米煮，同時增加纖維質。

其次，蛋白質也很重要，江明臻的冰箱裡，肉、魚、盒裝豆腐或凍豆腐必備，她也推薦好用小物像是「豆包」，先煎後分裝，早餐、煮麵隨時可用；煮飯或煮湯時，加進些黑豆或黃豆，也是很好的蛋白質來源；另外，若是一個人用餐，「至少也要加顆蛋」。

至於蔬果比例，「蔬菜量應該比水果多」。江明臻的餐桌，每天至少三蔬二果，甚至五蔬二果，而且每餐要有一樣是深綠色蔬菜，她說，菜與肉吃得多，相對澱粉攝取就會少。像是玉米筍、花椰菜、三色豆、甜豆筴、胡蘿蔔、彩椒、秋葵等，都是很好的配菜或主菜，食材好保存、也能讓餐桌的「視覺感」加分。

此外，「好油」也是日常必備，江明臻說，炒菜用玄米油、早餐橄欖油、拌炒的苦茶油，都要慎選，而且輪替使用；「奶類」也是最好鈣質來源，鮮奶、優格、起司都是冰箱必備。

她也推薦每日吃些堅果，「原味最佳，一份7~10顆即可，也不是愈多愈好」。

均衡、多樣是居家料理的重點。圖／摘自Pelexs
均衡、多樣是居家料理的重點。圖／摘自Pelexs
營養師江明臻分享居家料理的秘訣，均衡、多樣是關鍵。圖／江明臻提供
營養師江明臻分享居家料理的秘訣，均衡、多樣是關鍵。圖／江明臻提供
蔬果攝取比例，蔬菜量應該要比水果多。圖／摘自Pelexs
蔬果攝取比例，蔬菜量應該要比水果多。圖／摘自Pelexs
增加「視覺感」，讓居家用餐更開心。圖／摘自Pelexs
增加「視覺感」，讓居家用餐更開心。圖／摘自Pelexs

冰箱 早餐

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