全台首家「咖啡補習班」不敵疫情！女董聲請破產獲准

棨楊餐飲公司經營台北市教育局核准的全台首家咖啡補習班J.COFFEE SCHOOL，因新冠肺炎疫情導致公司無法經營，黃姓女負責人無力償還近2000萬元債務，向法院聲請破產獲准。

黃女聲請指出，棨楊餐飲因新冠肺炎而無法繼續經營，也無力清償債務，導致她也受拖累，至今仍欠6427萬餘元債務，她剩餘資產已無法償還所有負債。

台北地方法院根據債權人清冊、財產狀況說明書、全國財產總歸戶查詢清單、公司基本資料、金融聯徵中心當事人綜合信用報告等資料，認為黃女負債已大於資產，已無法清償債務。

裁定指出，黃女的不動產價值4818萬餘元，經計算後黃女負債約1964萬餘元、歐元3萬餘元，而黃女剩餘600餘萬願可供組成破產財團，另預估黃女在破產程序期間必要生活費為74萬餘元，審酌破產債權單純、程序不複雜，裁定宣告黃女破產。