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63歲男子胸部不適、食慾低 檢查確診乳癌4期

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
鄭智元醫師提醒民眾，防癌需從預防及篩檢做起。圖／衛福部苗栗醫院提供
鄭智元醫師提醒民眾，防癌需從預防及篩檢做起。圖／衛福部苗栗醫院提供

苗栗縣一名63歲男子近期因胸部不適，且食慾低、體力差，由家屬陪同至衛福部苗栗醫院就醫，經磁振造影影像呈現多處不明原因骨轉移，經安排檢查與正子掃描後，發現男子左側乳房有個2公分大小腫塊，病理組織切片化驗後，確診為乳癌第4期，患者目前已開始接受抗雌性激素受體的藥物治療。

苗栗醫院指出，依衛福部國民健康署發布的2017年癌症登記報告，乳癌是我國婦女發生率第1名的癌症，相對的男性也會得乳癌嗎？答案是肯定的。

苗栗醫院外科醫師鄭智元指出，乳癌發生比率男性雖遠比女性低，但 「乳癌」並非女性專屬癌症，男性身體也有乳腺組織，也會有罹患乳癌風險，不可輕忽。不論是女性或男性，若有乳癌家族遺傳史，罹癌風險會比一般人高，更應注意乳房狀態；若出現皮膚脫屑或紅疹般變化、乳頭異常分泌物、乳房硬塊或凹陷，建議應即就醫檢查，男性乳癌最常見的臨床表現就是乳暈下腫塊，乳頭病變如凹陷、分泌物與潰瘍等。

鄭智元表示，男性乳癌確診後的手術治療首選為全乳房切除手術、腋下淋巴結清除或前哨淋巴結手術，術後提供抗雌性激素受體藥物，作為荷爾蒙受體陽性男性乳癌輔助性治療，若是轉移性男性乳癌，以抗雌性激素受體藥物為第一線用藥。

他提醒民眾，防癌需從預防及篩檢做起，不論是男性乳癌或是女性乳癌，只要及早發現，把握黃金就醫時機接受治療，後續規律門診追蹤檢查，痊癒的機會仍相當高，民眾如自覺身體出現異常變化，除了防疫自我保護外，仍需就醫檢查，及早治療。

乳癌 癌症

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