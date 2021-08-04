快訊

特殊交友延燒！台北與台南公布確診足跡 全都接觸同1人

直播／今增20例本土 無死亡個案 新北市最多

長年苦練求突破自我 奧運選手運動醫學大不同

中央社 / 台北4日電

台灣選手在東京奧運殿堂大放異彩，台灣運動醫學會榮譽理事長葉文凌說，常人運動適度即可，奧運選手卻須不斷苦練追求突破，足部與腰部常有運動傷害，有賴科學與醫學防護治療。

中華代表隊參與東京奧運盛事，截至目前為止，已奪下2金、4銀、4銅，創史上最佳成績。選手在體育競技殿堂上的亮眼表現，反映多年苦練追求進步突破的成果，也經常練出一身傷。

台灣運動醫學的重要推手，羅東博愛醫院副院長、林口長庚醫院外傷骨科兼任主治醫師葉文凌今天告訴中央社記者，運動選手最常見運動傷害包含足部與腰部傷害，如「台灣最速男」楊俊瀚就苦於足底筋膜炎，「羽球王子」王子維與舉重女將江念欣則受腰傷困擾。

而不同的運動項目也有不同運動傷害，如體操等常用上半身的運動，常見手部與肩頸問題；奧運摘銀的柔道好手楊勇緯與日本柔道金牌選手高藤直壽，都有因反覆訓練受傷的「柔道耳」；對舉重選手而言，手掌長繭破皮更是家常便飯。

「沒有過度訓練使用，就不會成為奧運選手。」葉文凌直言，常人運動醫學建議避免傷害，但運動員必須過度使用、過度訓練追求成績表現，而透過運動科學與醫學結合，幫助選手在過度訓練下可仍適當防護，從中尋求進步突破。

葉文凌說，運動員的治療觀念與常人不同，近年來也進步神速，以往只強調運動前熱身與運動後收操放鬆，之後慢慢納入包紮防護概念，之後進展到動態包紮，如「舉重女神」郭婞淳就使用肌貼，就屬於可增加防護的動態包紮。

除了動態包紮外，葉文凌提到，運動員也會增加神經反射訓練，因很多動作會牽涉到肌肉收縮，而肌肉收縮是靠神經反射，透過訓練可增加動作協調性，同時也可避免運動傷害。

若受運動傷勢困擾，必須手術治療，葉文凌說，以往動手術被視為運動員生涯終結，但隨著細胞治療與微創關節手術神速進展，如阿基里斯肌腱炎、足底筋膜炎等退化疾病，在運動員休息期間，短短1至2個月就可得到療效，調整後即可重返賽場。

近年台灣民眾運動風氣漸盛，全民瘋奧運下，可能又有更多人投入享受運動。葉文凌也提醒，一般人運動不求成績表現，不需過度操練，建議一週運動3次、每次30分鐘，且建議在自身極限範圍內，出力9成即可，不需用盡全力，如此一來，享受運動也能避免傷害。

運動傷害

延伸閱讀

綠委：當一日奧運迷沒關係 只要支持合法轉播管道

東奧創女性運動員參賽新紀錄！「運動中的女性」5日開展

田徑／黃金右臂鄭兆村失常 家人：3年後奧運再拚獎牌

為何損失慘重也要辦奧運？謝金河：「這點」是重中之重

相關新聞

全台首家「咖啡補習班」不敵疫情！女董聲請破產獲准

棨楊餐飲公司經營台北市教育局核准的全台首家咖啡補習班J.COFFEE SCHOOL，因新冠肺炎疫情導致公司無法經營，黃姓...

15縣市大雨開轟！氣象局：對流雲系移入台南以南陸地

中央氣象局針對15縣市發布大雨特報。受低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，今雲林以南、台東地區及南投以北、宜蘭山區有局...

盧碧颱風生成 氣象局估下午發海警、明下半天恐陸警

今天上午8時，廣東海面熱帶性低氣壓形成今年第9號颱風盧碧。中央氣象局說，下午到傍晚有機會發布海上颱風警報。明天下半天有機...

一圖曝台灣慘被3低壓環繞 鄭明典示警：強對流機率很高

中央氣象局局長鄭明典在臉書PO出一張圖，顯示台灣正被三個小低壓環繞。他說，一些些擾動，這些小低壓外圍雲系就可能影響台灣，...

質感生活料理管家 廚房小白爭相自煮管理

點開杰立餐飲新創立的「開動生活」的網頁，映入眼簾的是一張張的食材美圖，以及療癒人心文案：經過數百萬人品嚐過的開丼壹號醬燉煮的牛丼，搭配選用新鮮在地食材、一鍋一鍋沒日沒夜地熬煮湯底，再來一份由一個挑嘴且堅持對待料理跟對待自己家人一樣用心的鮭魚定食…

降級不解封 台灣借鏡星、港、馬餐廳求生關鍵

「譬如酒精飲品店的營業額就衰退高達92％，但西式速食只衰退了32％。另外，店型規模也跟衰退程度有關，過往營業額較高的業者，其衰退幅度也較大，iCHEF統計小營業額業者的衰退率是53％

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。