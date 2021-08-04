長年苦練求突破自我 奧運選手運動醫學大不同

台灣選手在東京奧運殿堂大放異彩，台灣運動醫學會榮譽理事長葉文凌說，常人運動適度即可，奧運選手卻須不斷苦練追求突破，足部與腰部常有運動傷害，有賴科學與醫學防護治療。

中華代表隊參與東京奧運盛事，截至目前為止，已奪下2金、4銀、4銅，創史上最佳成績。選手在體育競技殿堂上的亮眼表現，反映多年苦練追求進步突破的成果，也經常練出一身傷。

台灣運動醫學的重要推手，羅東博愛醫院副院長、林口長庚醫院外傷骨科兼任主治醫師葉文凌今天告訴中央社記者，運動選手最常見運動傷害包含足部與腰部傷害，如「台灣最速男」楊俊瀚就苦於足底筋膜炎，「羽球王子」王子維與舉重女將江念欣則受腰傷困擾。

而不同的運動項目也有不同運動傷害，如體操等常用上半身的運動，常見手部與肩頸問題；奧運摘銀的柔道好手楊勇緯與日本柔道金牌選手高藤直壽，都有因反覆訓練受傷的「柔道耳」；對舉重選手而言，手掌長繭破皮更是家常便飯。

「沒有過度訓練使用，就不會成為奧運選手。」葉文凌直言，常人運動醫學建議避免傷害，但運動員必須過度使用、過度訓練追求成績表現，而透過運動科學與醫學結合，幫助選手在過度訓練下可仍適當防護，從中尋求進步突破。

葉文凌說，運動員的治療觀念與常人不同，近年來也進步神速，以往只強調運動前熱身與運動後收操放鬆，之後慢慢納入包紮防護概念，之後進展到動態包紮，如「舉重女神」郭婞淳就使用肌貼，就屬於可增加防護的動態包紮。

除了動態包紮外，葉文凌提到，運動員也會增加神經反射訓練，因很多動作會牽涉到肌肉收縮，而肌肉收縮是靠神經反射，透過訓練可增加動作協調性，同時也可避免運動傷害。

若受運動傷勢困擾，必須手術治療，葉文凌說，以往動手術被視為運動員生涯終結，但隨著細胞治療與微創關節手術神速進展，如阿基里斯肌腱炎、足底筋膜炎等退化疾病，在運動員休息期間，短短1至2個月就可得到療效，調整後即可重返賽場。

近年台灣民眾運動風氣漸盛，全民瘋奧運下，可能又有更多人投入享受運動。葉文凌也提醒，一般人運動不求成績表現，不需過度操練，建議一週運動3次、每次30分鐘，且建議在自身極限範圍內，出力9成即可，不需用盡全力，如此一來，享受運動也能避免傷害。