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女子乳房傷口未治療成乳癌 手術切除同時完成重建

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投醫院為患者切除乳癌，同時進行乳房重建手術，恢復外觀和信心。圖／南投醫院提供
南投醫院為患者切除乳癌，同時進行乳房重建手術，恢復外觀和信心。圖／南投醫院提供

南投縣60歲吳姓婦女右側乳房出現傷口，她卻沒有治療，經過1年皮膚紅腫潰爛就醫，經醫師診斷為乳癌第三期。經手術切除乳房，同時採用自體組織重建乳房，恢復乳房外觀，讓女病患更有信心持續抗癌。

南投醫院整形外科醫師呂明川說，女性乳癌是發生率第一位癌症，患者除了生病打擊，還有切除乳房的失落感。乳房重建可以降低身心衝擊，也不會影響癌症治療。其實不論年齡，乳癌患者皆可以選擇乳房重建來保有身體的完整性。

當乳房外科醫師切除乳癌的同時，整形外科立即重建乳房，一次性手術疤痕較小，而且採取自體組織重建術，外觀自然。自體組織重建術是採取患者身上其他部位的組織來重建乳房，可從背部、腹部、臀部等處取得。

還有植入物重建手術等不同乳房重建方式，醫師會依據患者個別狀況選擇最適合的方法。呂明川醫師為吳婦採用自體皮瓣乳房重建手術，將自體皮瓣組織轉移至胸部。重建後傷口恢復良好，接著安排後續的放射線治療及化學治療。

現在乳癌治療效果佳，早期患者的治癒率高，醫療團隊也依可據患者細胞受體、腫瘤大小、有沒有轉移等狀況，擬定適合治療計畫。醫師提醒民眾定期接受乳房攝影篩檢，平時也應觀察自己身體狀況，當發現乳房腫塊、凹陷、異樣分泌物、皮膚紅腫或潰爛、腋下淋巴腫大等症狀，應儘速就醫接受檢查，早期發現早期治療。

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