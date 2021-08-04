快訊

評／疫苗接種率停滯中 防疫大國紐西蘭的下一步？

台中中區成功路工地傳工安意外 多人昏迷警、消搶救

聽新聞
test
0:00 / 0:00

挨批新環評委員名單主開發 張子敬首度對外回應

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
中油三接藻礁。本報資料照片
中油三接藻礁。本報資料照片

環保署日前公布第14屆環評委員名單共21人，其中14位專家學者中，有7位上屆委員留任，另由內政部、衛福部、農委會、科技部及國發會等5個部會派員，加上環保署政府首長，官派7人；遭環團批評名單無亮點，是開發派「官方會滿意的名單」；環保署長張子敬今首度回應外界批評，他說，他盡量不要讓太多爭議的、預設的立場在這個場合(環評大會)裡面，這樣對大家都公平。

張子敬今天接受本報專訪，他表示，上一屆外界爭議性平，因為上一屆委員會沒有被要求，但後來有一次開會要求環保署要改過來，因此這一屆要達到性平的要求；第二個就是環保署規範中，就專家委員每一次最少換一半以上；所以根據這規範、被推薦的名單，以一定的程序把這些委員選出，但是延續上一屆還是有一半留任。

張子敬說，至於上次環評委員為何全部換掉？他說，環評委員等於是執法性質，對做成的決議，在法上面有效力，因此他個人不希望大家有本身有成見的進來擔任環評委員；他不能說委員的成見，或是說委員的理念對錯，可是當有一個預設的立場進來的時候，對申請者也不公平，不管你是贊成還是反對；因此，他個人的理念是盡量不要讓太多的爭議的、這些預設的立場在這個場合裡面。

張子敬說，上一屆因為有幾個人已經大家吵得壁壘分明，不可能要求委員轉換想法，若仍維持立場，怎麼去公平評審人家的案子，因為有過去的經驗狀況，因此按照法規的規定來，該換多少比例就照法規的規定。

至於外界批評這兩屆環評委員，是主開發的環評會；他說，大家都有看法，但他個人，不管是開發或保育，他希望環評委員能公平審查人家東西，所以他的責任是維持委員可以依照意志去審查，所以環保署不去干擾，委員可以自行判斷對錯，環評有很多是價值判斷；不同領域不同的看法就可能不一樣，環評是一個共識決，或者說是多數決，其實就是一個很公平、民主的機制。

張子敬說，環評委員名單一定有人不滿意，今天有主張環保不敢投票開發，業者也不滿意；不能去取一個滿意的去查，所以，他希望能夠維持一個公平的審查；因為審查都會上網公開，若過程有任何的偏頗，都有機制可以處理。

環評 環保署 農委會

延伸閱讀

疫情調降第二級 環保署感謝防疫工作人員

背25公斤藥水穿梭各公共場域 環保署公開感謝消毒人員

新任環委出爐 七大案待審

新任環評委員名單出爐 環團：是官方會滿意的名單

相關新聞

挨批新環評委員名單主開發 張子敬首度對外回應

環保署日前公布第14屆環評委員名單共21人，其中14位專家學者中，有7位上屆委員留任，另由內政部、衛福部、農委會、科技部...

SARS和平封院風暴 人權會要查

國家人權委員會昨天表示，二○○三年SARS（嚴重急性呼吸道症候群）風暴和平醫院封院，當時讓醫護、病患及家屬深陷恐懼，對人...

18年前SARS和平封院風暴 人權會將調查訪談

國家人權委員會今天表示，2003年SARS風暴和平醫院封院，雖已由監察院糾正，但當時讓醫護人員、病患及家屬深陷恐懼，對人...

全台開心瘋奧運 「這位媽媽」卻只有無限心痛與悲傷

東京奧運賽事正如火如荼進行中，隨著台灣選手屢獲佳績，也讓全民瘋奧運，不過「太魯閣的眼淚」團體委任律師陳孟秀今表示，這幾天...

金馬之子征奧運！李洋、陳念琴給台灣人的啟示

李洋、王齊麟的麟洋組合，在7月31日晚間以直落二的比數擊潰「中國雙塔」，為台灣隊再奪一金，這不僅是我國奧運羽球男雙史上第一面金牌，也讓台灣隊總奪牌數來到史上單屆最高，兩面金牌更追平2004年雅典奧運的紀錄。當晚所有人都為麟洋含金量逼人的勝利歡聲雷動，淚光閃閃。

成立周年被質疑預算執行不佳 人權會：多案下半年啟動

國家人權委員會成立滿一周年，時代力量立院黨團昨天表示，人權會有關注議題狹隘、預算執行率不佳及經費支應監察院等問題。人權會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。