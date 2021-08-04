挨批新環評委員名單主開發 張子敬首度對外回應

環保署日前公布第14屆環評委員名單共21人，其中14位專家學者中，有7位上屆委員留任，另由內政部、衛福部、農委會、科技部及國發會等5個部會派員，加上環保署政府首長，官派7人；遭環團批評名單無亮點，是開發派「官方會滿意的名單」；環保署長張子敬今首度回應外界批評，他說，他盡量不要讓太多爭議的、預設的立場在這個場合(環評大會)裡面，這樣對大家都公平。

張子敬今天接受本報專訪，他表示，上一屆外界爭議性平，因為上一屆委員會沒有被要求，但後來有一次開會要求環保署要改過來，因此這一屆要達到性平的要求；第二個就是環保署規範中，就專家委員每一次最少換一半以上；所以根據這規範、被推薦的名單，以一定的程序把這些委員選出，但是延續上一屆還是有一半留任。

張子敬說，至於上次環評委員為何全部換掉？他說，環評委員等於是執法性質，對做成的決議，在法上面有效力，因此他個人不希望大家有本身有成見的進來擔任環評委員；他不能說委員的成見，或是說委員的理念對錯，可是當有一個預設的立場進來的時候，對申請者也不公平，不管你是贊成還是反對；因此，他個人的理念是盡量不要讓太多的爭議的、這些預設的立場在這個場合裡面。

張子敬說，上一屆因為有幾個人已經大家吵得壁壘分明，不可能要求委員轉換想法，若仍維持立場，怎麼去公平評審人家的案子，因為有過去的經驗狀況，因此按照法規的規定來，該換多少比例就照法規的規定。

至於外界批評這兩屆環評委員，是主開發的環評會；他說，大家都有看法，但他個人，不管是開發或保育，他希望環評委員能公平審查人家東西，所以他的責任是維持委員可以依照意志去審查，所以環保署不去干擾，委員可以自行判斷對錯，環評有很多是價值判斷；不同領域不同的看法就可能不一樣，環評是一個共識決，或者說是多數決，其實就是一個很公平、民主的機制。

張子敬說，環評委員名單一定有人不滿意，今天有主張環保不敢投票開發，業者也不滿意；不能去取一個滿意的去查，所以，他希望能夠維持一個公平的審查；因為審查都會上網公開，若過程有任何的偏頗，都有機制可以處理。