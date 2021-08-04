獨居弱勢長輩陷疫情孤島 弘道「防疫物資包」度難關

雖疫情已趨緩，全國防疫警戒降至二級，弘道老人福利基金會在服務中發現，獨居弱勢長輩受到四大「疫」外衝擊而陷入「疫情孤島」，包括頓失經濟收入、找不到人幫忙採購物資、不知道如何購買口罩、酒精等防疫物品，以及對防疫措施與打疫苗安排等不知所措的心理壓力，弘道則從6月啟動到宅服務，送上防疫物資包，協助身陷「疫情孤島」的獨居弱勢長輩們脫離無助。

弘道老人福利基金會執行秘書林博樺指出，先前疫情升級三級警戒時，防疫所需的各式因應措施，對於獨居弱勢長輩來說，不僅僅生活受到衝擊，不安的氛圍與薄弱的資訊來源都讓他們仿佛陷在疫情孤島。

林博樺表示，為化解獨居弱勢長輩頓失收入、物資、防疫物品等來源以及面對疫情不知所措的四大「疫」外衝擊，弘道在台灣人壽保險股份有限公司、正隆股份有限公司、安聯證券投資信託股份有限公司等多家愛心企業的支持下，募集到6千包的防疫物資包，從6月起迄今持續啟動到宅服務，除送上麵條、即時調理包等物資，也視個別所需提供口罩等必備防疫物品，並適時提供最新防疫資訊與關心施打疫苗所需協助，讓彷佛身陷「疫情孤島」的獨居弱勢長輩們脫離驚慌與無助。

住在彰化現年81歲低收獨居的阿江阿公，因年齡增長下肢退化，今年初時常常跌倒，已經沒辦法自行出門，大多由弘道志工協助阿公代購日常生活用品與陪伴聊天。全國三級警戒時，因防疫升級改以電話關懷為主，讓阿江阿公很怕自己是不是被忘記了。為讓阿江阿公安心，弘道社工化身外送員，到宅配送防疫物資包，讓阿江阿公放心地說，不用煩惱沒人幫忙買東西，也不怕被遺忘，揪甘心！弘道社工也教導正確配戴口罩與噴酒精方法，讓阿公更安心面對疫情下的防疫新生活。

家住彰化83歲獨居低收入戶的阿粟阿嬤，在疫苗開打之初，為自身行動與交通皆不方便而苦惱，弘道社工也趕緊協助申請縣政府的疫苗交通車，讓阿粟阿嬤順利完成疫苗施打，讓阿嬤相當感動與感謝協助化解了這難題，更帶來多一份保護力的安心。

林博樺說，隨著警戒降級，各式長者服務與經濟活動依疫情指揮中心公告慢慢重新開放之際，很感謝愛心企業的支持，也邀請民眾繼續一起愛心助老，幫助獨居弱勢長輩在疫情期間與疫後恢復期，能不疫外斷炊、斷援與獲得所需協助，讓這份愛持續陪伴獨居弱勢長輩安心渡過疫情衝擊。