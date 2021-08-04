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糖尿病患確診重症比例高3倍 醫揭背後原因

聯合報 / 記者許政榆／台北即時報導
醫師建議，疫情期間糖尿病患者除了積極控制血糖，儘早接種疫苗，可降低重症及死亡的機率。記者曾原信／攝影
醫師建議，疫情期間糖尿病患者除了積極控制血糖，儘早接種疫苗，可降低重症及死亡的機率。記者曾原信／攝影

根據指揮中心統計，國內截至7月27日確診新冠肺炎死亡人數達787人，截至7月5日公佈前百例死亡個案分析，平均73.2歲，其中95%有慢性病史，其中高血壓有49位、比例最高，其次是糖尿病有36位，同時有高血壓、糖尿病者有13位，高血脂則有6位。醫師提醒，以統計數據看來，年齡、三高慢性病史是致死率較高主因，建議除了控制血糖外，應完整接種疫苗，降低重症及死亡率發生。

書田診所新陳代謝科主任洪建德表示，美國CDC今年3月官網公告，表示患有1型或2型糖尿病者，更有可能染上新冠肺炎重症。國外也有研究顯示，糖尿病患感染新冠肺炎後，住院或重症機率是一般人的3倍，此外也有研究表明，年齡較大、糖化血紅素高、有糖尿病相關併發症的病史、肥胖等風險因素，會使糖尿病患者有更高染疫重症風險。

洪建德解釋，因生病會讓血糖動員，身體會將儲存的葡萄糖釋放到血液中，提提供能量來對抗疾病，但身體卻無法產生足夠的胰島素來對應，因此血糖便會升高，此時糖尿病會難控制，更容易出現嚴重血糖高低震盪，也可能導致糖尿病酮酸中毒或高滲透壓高血糖（HHS）狀態。有研究顯示，高糖化血紅素會增加新冠肺炎重症的風險，因此將血糖控制在健康範圍內很重要。

兒童也可能感染新冠病毒，但症狀通常較輕微，兒童糖尿病患與所有糖尿病患者一樣，病毒會使糖尿病更難控制，而且仍有患酮酸血症的風險，因此要做好防護措施、勤洗手。倘懷孕並患有糖尿病，感染病毒的風險不會更高，但一旦感染了病毒，出現併發症的風險可能更大，控制糖尿病可能會變得更加困難。

洪建德說，研究數據表示完整接種完疫苗的糖尿病患，重症及死亡率都有明顯下降，也沒有證據顯示，疫苗對於糖尿病患服用的胰島素或其他藥物會發生相互作用。疫苗最常見的副作用是注射部位疼痛、腫脹和發紅，其他常見的是寒顫、疲倦和頭痛。大多數這些副作用是輕微的，若有嚴重反應，可以適度藥物或休息緩解不適。

洪建德提醒，糖尿病患在疫情期間仍應積極控制血糖，把血糖治療到安全範圍內，接種疫苗可降低重症及死亡的機率，符合接種資格時儘早施打，若有疑慮可找醫師評估。

糖尿病 新冠肺炎 疫苗

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