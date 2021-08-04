盧碧颱風生成 氣象局估下午發海警、明下半天恐陸警

今天上午8時，廣東海面熱帶性低氣壓形成今年第9號颱風盧碧。中央氣象局說，下午到傍晚有機會發布海上颱風警報。明天下半天有機會針對金、馬地區發布陸上颱風警報。氣象局也提醒，周五、周六最接近台灣，伴隨西南風，中南部將出現明顯雨勢。

氣象預報員劉宇其說，盧碧逐漸往台灣海峽方向接近，有可能下午到傍晚發布海上颱風警報。若強度跟路徑沒有太大變化，對澎金馬地區影響最大，明天下半天有機會發布陸上颱風警報。北上過程加強西南風，會為中、南部帶來大雨或豪雨。

劉宇其說，該颱風目前在台灣西南西方500多公里，往東北方向前進，不過若北上過程偏西，進入華南陸地時間久，可能強度就比較弱。另外有一熱帶性低氣壓在今天凌晨生成，目前在台灣東方、琉球海面，預計往東北方向移動，對台灣天氣沒有影響。

劉宇其說，最近幾天台灣處在低壓帶，當中有很多低氣壓發展，目前強度比較強有兩個系統，一個是盧碧，一個是該熱帶性低氣壓，確實有機會形成今年第10號颱風銀河（Mirinae，南韓），但路徑上會往日本前進，對台灣無直接影響。

劉宇其說，今天到明天，颱風東北轉北北東方向，明天逐漸接近華南沿岸並登陸，逐漸通過福建沿海到東海，下周日加速遠離台灣。周五、周六相對離台灣近，影響最大。不過登陸台灣機會低，但還有不確定性存在。

劉宇其說，明天颱風逐漸接近，台灣海峽、澎金馬風力轉大，天氣也不穩定，西南風也會帶來水氣，中南部留意局部大雨或雷雨。周五起還會有更大陣風，海面上有機會八到十級，中南部持續大雨或是豪雨，澎金馬也會有更明顯風雨。周六下半天、下周日加速往東北方向遠離台灣。

劉宇其說，今天颱風還沒有接近，但還是在很大低壓帶，西南風持續為中南部輸送水氣，南部有斷續短暫陣雨，西半部有局部大雨。各山區中午過後會有局部大雨或豪雨。白天南部雨勢就明顯，中部以北偏午後雷陣雨，晚上南部地區降雨持續，明天起受到颱風外圍環流影響，還會增加。

氣象局目前針對台南市、高雄市、屏東縣發布大雨特報。低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，南部地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風；連日降雨，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

劉宇其再提醒，台灣目前處在大低壓帶，低壓帶南側就是西南風比較強位置，熱帶系統集中在南方，北上過程有機會將西南風強盛區域，輸送水氣過來，中、南部留意大雨甚至豪雨。

至於熱帶性低氣壓跟颱風是否有牽引作用，劉宇其說，目前不明顯，但會持續觀察。