疫情趨緩,雙北內用解禁,指標性米其林二星餐廳RAW由於還需要幾天的時間,進行全面消毒與內部準備工作,因此重新開放內用的日程為8月10日,預定下週二起恢復營業。

RAW同時表示,目前RAW已實行全員快篩檢測完畢且定期追蹤,並依照相關指示,加強防疫客數和座位的安排。在菜色介紹方面,也從過去的「桌邊說菜」形式,改為以文字的方式呈現。