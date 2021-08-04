影／台南3座水庫都灌飽 曾文水庫調解放水已6500萬噸

西南氣流發威，南部山區降下豪雨，曾文水庫水位急速上升蓄水量大增，從3日下午進行調節性放水，最高時3道閘門全開，每秒達到900立方公尺，加大放流力道，隨著雨量減緩今天目前僅開一道以每秒500立方公尺（發電50立方公尺、溢洪道300立方公尺、防淤隧道150），進行調節性放水中，上午11點先關溢洪道，加大防淤隧道排水量，至中午11點放水量已6千5百萬立方公尺。

這波西南氣流帶來豐沛雨量，曾文水庫集水區從8月2日至今天上午9時累計雨量138.7毫米，曾文水庫2年來再度進行調節性放水，先透過永久河道放水道（PRO）小流量放水，因應雨勢再啟動溢洪道大規模放水，從3道閘門全開相當壯觀，約中午左右3道溢洪道會關閉，上午11點累計放水量6千5百萬立方公尺，下午加大防淤隧道水量希望清淤效果顯著。

中央氣象局今天上午8時發布原位在廣東海面的熱帶性低氣壓已發展為輕度颱風，編號第9號（國際命名LUPIT，中文譯名盧碧），預計將接近台灣海峽，南水局表示，將密切觀察颱風帶來的雨量影響，隨時滾重檢討進行水庫後續調控。今天上午10點曾文水庫水位是226.14公尺。

南水局指出，依照曾文水庫運用要點規範，8月滿水位是228公尺，9月是229公尺，10月至隔年4月是330公尺，主要是汛期隨時有颱風豪雨，水庫要預留滯洪防洪空間。

這波西南氣流發揮，南化水庫和烏山頭水庫都灌飽自然溢洪，知名大雄空拍團隊特別前往記錄曾文水庫2年來的調節性放水及南化水庫再度溢流的壯觀場面。