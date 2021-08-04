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台東今起有條件開放水域活動 花蓮還要再等等

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
東部海岸國家風景區管理處今表示，配合台東縣政府防疫管制，自8月4日至9日在落實防疫措施的前提下，於台東縣轄區有條件開放水域遊憩活動。圖為三仙台。圖／東管處提供
東部海岸國家風景區管理處今表示，配合台東縣政府防疫管制，自8月4日至9日在落實防疫措施的前提下，於台東縣轄區有條件開放水域遊憩活動。圖為三仙台。圖／東管處提供

隨著國內疫情回穩，疫情警戒從上周開始降為二級，交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處今表示，配合台東縣政府防疫管制，自8月4日至9日在落實防疫措施的前提下，於台東縣轄區有條件開放水域遊憩活動。

東管處表示，在台東縣轄區部分，只要是在非群聚、保持社交安全距離、單人活動及活動前後佩戴口罩下可從事衝浪、水肺潛水；可全程佩戴口罩情況下，開放操作騎乘器具之獨木舟、立式划槳(SUP)、風浪板、水上摩托車等活動；游泳、浮潛等活動仍暫不開放。

至於花蓮縣轄區，東管處表示，持續配合花蓮縣政府政策，截至8月9日止，除水肺潛水、衝浪活動開放從事外，禁止如泛舟、獨木舟、立式划槳等其他水域遊憩活動。

東管處提醒，在逐步開放水域遊憩活動的同時，也請帶客從事水域遊憩活動業者落實預約制、實聯制、活動前後全程佩戴口罩及維持社交距離等防疫作為，並建議業者每周自主快篩，如無法落實防疫作為則請暫緩營業。

東管處表示，將持續配合地方政府防疫管制規定進行動態檢討，也會加強巡查及勸導，並呼籲遊客，從事水域遊憩活動記得找遵守防疫規定的合格業者(有水域遊憩活動經營登記、合格教練/救生員、足額公共意外責任險)帶領。

口罩 台東 社交距離

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