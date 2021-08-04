3低壓環伺！盧碧颱風最快今生成 這3天距離最近挾顯著水氣

天氣風險公司分析師賴忠瑋表示，三個低壓中心在台灣周圍，其中廣東南邊熱帶性低氣壓今天形成今年第9號颱風「盧碧」機率高，可能發海布海上颱風警報，周四到周六時最接近台灣，將帶來顯著的西南風挾水氣。

賴忠瑋說，今天台灣持續受到低壓帶及西南風影響，南部容易有陣雨，北部和東部則是多雲時晴，有局部短暫陣雨或午後雷陣雨，中部上午以晴時多雲為主，但是也要留意有局部零星短暫陣雨及山區的午後雷陣雨。

賴忠瑋提醒，今天出門都要記得攜帶雨具，尤其中午過後降雨機率高，雨勢也不小，行車更要留意交通安全。溫度方面約26到31度，雖然看起來不算高溫，不過因為濕度高，仍然會有明顯的悶熱感。

賴忠瑋說，今天台灣還是在季風低壓的範圍內，而且在有三個低壓中心在台灣周圍，包含北部海面到馬祖附近有一個低氣壓中心，東邊的琉球南方海面石垣島附近有一個熱帶性低氣壓，以及廣東南方海面還有一個熱帶性低氣壓。

賴忠瑋說，雖然今天西南氣流帶來的水氣不見得像周末期間那麼多，不過低壓環境仍然帶來不穩定的天氣，西南風迎風面的南部仍然容易有較多的累積雨量。北部和東北部則要留意東邊和北邊的低壓外圍環流帶來的陣雨。

賴忠瑋說，三個低壓中，北邊和東邊的低壓距離台灣最近，但是較沒威脅，北邊的低壓未來會逐漸往西朝福建移動，東邊的熱帶性低氣壓（TD12）也會逐漸朝東北方向移動遠離台灣。

最遠的廣東海面熱帶性低氣壓（TD11），未來則會朝東北方向移動，可能緊貼著廣東福建海岸線北上通過台灣海峽，在周四到周六時最接近台灣，不過路徑的變數還很大，可能提早北轉登陸福建或廣東，也有可能路徑偏東直接影響台灣。

賴忠瑋說，針對廣東海面的熱帶性低氣壓（TD11），要特別注意兩件事，第一是這個熱帶性低氣壓今天就有機會增強為輕度颱風，而且因為距離很近，相當有可能成颱就發佈海上颱風警報。

第二是雖然路徑還有變數，但是在這個大方向下，無論怎麼走，都還是有機會在周四到周六為台灣帶來顯著的西南風挾水氣，雖然路徑還是會影響西南風的強度和水氣量，不過中南部仍容易有旺盛的對流雲系及明顯的雨勢，中北部及東北部也容易有陣雨或午後雷雨。