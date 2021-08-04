雙颱共舞？ 盧碧颱風最快今上午生成 恐海陸警齊發

今年第9號颱風「盧碧」最快今天上午生成。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，有可能馬上發布海上、陸上颱風警報。此外，還可能有另一颱風生成。

吳德榮說，廣東海面的熱帶低壓，氣象局及各國皆認為最快今將發展成颱風。路徑潛勢預測圖顯示其未來沿著福建近海向東北進入北部海面。

吳德榮說，一旦成颱，即符合發布台灣海峽海上警報及金、馬陸上警報的條件，但若偏向預測路徑的左側登陸大陸，發布警報的條件就改變，但西南季風對迎風面降雨的威脅仍然存在，但若偏向預測路徑的右側，則視偏離的程度，台灣陸地受西南季風的威脅將加劇。

吳德榮說，另一熱帶低壓在台灣東方海面，亦有發展成颱風的趨勢，預測向北北東轉東北前進，漸行漸遠，對台無威脅。

吳德榮說，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今至下周一西南季風持續，大氣很不穩定，其中有中小尺度對流系統發展的條件，伴隨劇烈天氣(雷擊、強風、瞬間強降雨…)，迎風面西南部受威脅最大，其他地區受影響相對較小。

吳德榮說，明至周六颱風的動向為天氣的變化的關鍵，應密切觀察。由於迎風面仍將連日多雨，山區應慎防坍方、落石、土石流；低漥地區防淹水。今日各地氣溫：北部24至34度，中部24至32度，南部24至30度，東部24至34度。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，下周二、三太平洋高壓雖有緩慢增強、西伸的趨勢，致使西南季風逐漸北抬、減弱；但低層大氣仍未完全恢復穩定，西南風迎風面仍有局部陣雨、雷雨，其他地區午後亦有局部對流發展的機率。

其降雨時間明顯縮短，影響範圍亦逐日縮小，但降雨強度未減弱；仍需注意。背風面北部、東半部在未降雨前，皆是高溫、炎熱的天氣。