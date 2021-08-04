影／嘉縣高壓電塔地基遭掏空、搖搖欲墜？ 台電釋疑

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣竹崎鄉金獅村 166線65k處，在經歷大雨連日大雨沖刷下，邊坡土石鬆動崩塌，人車均難以通行。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣竹崎鄉金獅村 166線65k處，在經歷大雨連日大雨沖刷下，邊坡土石鬆動崩塌，人車均難以通行。記者莊祖銘／攝影

嘉義縣近日受西南氣流影響，山區降下豪大雨，竹崎鄉多處道路落石坍方，更有在地農民質疑，位在獅埜的高壓電塔疑似遭爆雨掏空地基、搖搖欲墜，鄉長曾亮哲懇請上級正視問題，台電公司嘉義處下午視察後表示，僅地基表層土石剝落，並無安全和用電上疑慮。

此次八一水災造成竹崎鄉多處災情，縣道159甲，番路鄉往光華村重要幹道地基流失，路面塊狀龜裂，人車難以通行；嘉166縣道往金獅仁壽瑞里方向也出現多處坍方，電線桿傾倒、電力中斷，曾亮哲表示，公所將和嘉義縣政府盡速搶修。

嘉義縣獅埜村農民吳福進表示，住這邊20餘年從來沒有發生遇過這種慘狀，這次大雨村民們「嚇到都暈了」，農路中斷貨物往來不便，獅埜村電塔也搖搖欲墜，晚上都睡不好覺。

竹崎鄉代會副主席蔡瀧賢表示，該支34萬伏特的電塔位於獅埜和易仁村交界，屬於南電北送的重要中繼站，地基遭爆雨掏空距離基腳不到20公尺，雖然附近沒有住戶都是果園，一旦倒塌將造成全國供電鏈停擺。

曾亮哲說，此次水災造成獅埜村和義仁村地基大量流失，農民果樹都沖刷到地面上，電塔地基遭掏空，恐影響全國用電，請求上級單位重視，積極協助處理。

台電嘉南供電區嘉義分隊課長林文宗表示，昨天下午已偕同土木專家前往視察，初步判定並無倒塌疑慮，僅因這兩天大雨沖刷鄰近農田和農路，電塔基座表層泥土風化，鬆動並掉落，與鄰近農路產生約3公尺高低差，目前植被穩固，不會有供電短缺疑慮，台電公司也會定期派員巡視，請民眾放心。

嘉義縣竹崎鄉民反映獅埜村高壓電塔疑似遭爆雨掏空地基，電塔搖搖欲墜。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣竹崎鄉民反映獅埜村高壓電塔疑似遭爆雨掏空地基，電塔搖搖欲墜。記者莊祖銘／攝影
台電嘉南供電區嘉義分隊課長林文宗表示，目前該座高壓電塔基礎植被良好，安全穩固。圖／林文宗提供
台電嘉南供電區嘉義分隊課長林文宗表示，目前該座高壓電塔基礎植被良好，安全穩固。圖／林文宗提供
嘉義縣竹崎鄉金獅村 166線65k處，在經歷大雨連日大雨沖刷下，邊坡土石鬆動崩塌，人車均難以通行。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣竹崎鄉金獅村 166線65k處，在經歷大雨連日大雨沖刷下，邊坡土石鬆動崩塌，人車均難以通行。記者莊祖銘／攝影

嘉義 農民 台電

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