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「Acer Day」首場線上音樂會 8月7日亞洲串連活力登場

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
Acer Day今年首次舉辦亞太線上音樂會，將於8月7日晚上8點邀請亞洲區6位年輕創作歌手及多組藝人共襄盛舉。圖／宏碁提供
Acer Day今年首次舉辦亞太線上音樂會，將於8月7日晚上8點邀請亞洲區6位年輕創作歌手及多組藝人共襄盛舉。圖／宏碁提供

宏碁年度盛事2021 Acer Day於亞洲10個地區盛大舉行中，今年因為各地區疫情嚴峻，活動全部改為線上舉辦，雖然面臨很大的挑戰，宏碁仍以積極正面的態度，以「Live your world」為主題， 傳達身處何種處境，大家都要能活出自己的精彩人生。透過線上串連，首度集結各地區共6位年輕且充滿活力的歌手攜手合作，包括創作型唱跳台灣歌手鼓鼓呂思緯、馬來西亞Aina Abdul、泰國Earth Patravee、印尼Gabriel Prince、菲律賓Sarah Geronimo及越南的饒舌歌手VP BÁ VƯƠNG，共同創作了Acer Day專屬主題曲及拍攝活力十足的MV。在台灣更舉辦了「Ace your day舞蹈挑戰賽」，由Acer Day活動代言人鼓鼓進行舞蹈示範，邀請朋友及粉絲一同挑戰舞技，透過線上交流互動，讓夏天充滿正面能量與活力。

宏碁泛亞營運總部總經理侯知遠表示：「疫情關係大多數人必須待在家裡工作或學習，減少社交活動。然而，待在家裡並不意味著必須孤單，今年訂下的Acer Day主題『Live your world 』，就是希望所有人不論處在任何狀況，不要自我受限，發揮能力並累積實力，積極生活。科技打破了障礙，人們能隨時保持聯繫，而音樂是超越國界和環境的最佳媒介，所以今年邀請各區的歌手一同創作主題歌曲，希望帶來正面的能量，將危機轉化為成長的力量。」

Acer Day也首次舉辦亞太線上音樂會，將於8月7日晚上8點邀請這次參與創作的6位歌手及多組藝人共襄盛舉，與亞洲的朋友們線上互動同歡；同時宏碁台灣區也展開「Ace your day舞蹈大挑戰」活動，可與Acer Day活動代言人鼓鼓進行舞技PK，8月8日至9月3日於活動網站或粉絲團下載Acer Day背景圖，拍攝舞蹈影片，完成發文至TikTok，加上指定Hashtag主題字，並標記5個朋友，就有機會獲得Acer黑膠唱片機及PredatorShot掠奪者能量飲料，密切關注Acer Taiwan Facebook。

疫情 馬來西亞

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