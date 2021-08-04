宿醉後頭好痛 醫生警告：別服這款家庭常見止痛藥 恐嚴重傷肝

一名英國醫生蘭加楊（Karan Rangarjan）上月23日在社群平台向網友呼籲，宿醉時千萬不要服用撲熱息痛（paracetamol，家庭常用的止痛退燒藥），以免對身體帶來傷害。

蘭加楊指出撲熱息痛和酒精在體內分解時都會產生「有毒產物」，兩者混和時，身體無法在短時間展生足夠的穀胱甘肽（Glutathione）中和有毒化合物如酒精分解後的乙醛，最終可能嚴重損害肝細胞。

蘭加楊建議宿醉劇烈頭痛時，服用另一種非類固醇抗炎藥布洛芬（ibuprofen）會是更好的選擇。

許多網友驚呼不知道撲熱息痛的害處，常在宿醉後服用。還有網友表示：「真希望我以前就知道這個資訊！」另一名網友則說：「天哪，為什麼以前沒有人這麼說過。很訝異我的肝臟現在還管用！」