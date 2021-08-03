快訊

馬術／國巨千金停職圓奧運夢 陳少曼完賽惜無緣決賽

羽球／「卧槽」組合慘了！ 南韓羽協正式提出抗議 陸網嗆輸不起

高麗菜怎麼保存能放最久？ 她揭「1步驟」：能放十天

聯合新聞網 / 綜合報導
一位網友分享自己買了高麗菜回家之後的「保鮮妙招」。 圖／ingimage
一位網友分享自己買了高麗菜回家之後的「保鮮妙招」。 圖／ingimage

高麗菜是餐桌上常出現的家常菜，因為料理方式多變，且味道可口，但不論是買整顆或半顆，因份量大需分餐煮食，最令人苦惱的便是「如何保鮮」的問題。對此，有一位網友分享，自己買了高麗菜回家之後的「保鮮妙招」，只要在冰入冷藏前多這步驟，就可以讓高麗菜放到第10天依舊新鮮。

原PO在臉書社團《Costco好市多商品經驗老實說》發文分享，自己疫情期間在賣場大量購買蔬食或訂購蔬菜箱，到貨後第一件事，就是把它們通通擦乾後放入夾鏈袋，再放入冷藏，他也強調，「保鮮效果超好，每餐就可以做出不同變化的料理」。

從原PO分享的照片上可見，冰箱中塞滿一包包夾鏈袋裝好的食材，不但整齊美觀，且在需要料理時一次拿一包出來就好。他也補充道，近日因為菜價波動，感謝這半顆梨山高麗菜，第10天了還是非常新鮮，更分享「切絲泡冰水後，一半拿來煎全家人的大阪燒，另一半來配日式炸豬排，邊看中華隊出賽東京奧運，邊享受美食，刺激又滿足」。

此文一出，網友紛紛回應「超讚的啊！最喜歡這種無壓力的食材保存術」、「我也要這樣弄！」、「有用跟沒用真的很明顯」、「這袋子真的不錯用。我把空心菜跟綠花椰放進去，一星期依然新鮮翠綠，都沒有任何的變黃哦」、「超級贊同，我是在這個社團看到朋友分享這個鎖鮮袋很好用，就去買了一份回來使用，發現效果真的超級好。」

從原PO分享的照片上可見，冰箱中塞滿一包包夾鏈袋裝好的食材，不但整齊美觀，且在需要料理時一次拿一包出來就好。 圖／《Costco好市多商品經驗老實說》
從原PO分享的照片上可見，冰箱中塞滿一包包夾鏈袋裝好的食材，不但整齊美觀，且在需要料理時一次拿一包出來就好。 圖／《Costco好市多商品經驗老實說

延伸閱讀

田徑／乘載跨世紀的奪牌夢 印度標槍型男平常心面對

田徑／鄭兆村奪牌機率？ 親友揭訓練過程：非常人能受

讓世界看見台灣！ 麟洋配奪金後韓國網友熱搜「國旗呢？」

東奧關注度比上屆高？ 內行指「兩原因」：下屆就差很多

相關新聞

幸運兒是你嗎？5-6月千萬發票獎明細出爐 他花29元中大獎

財政部公布5-6月期統一發票中獎清冊，千萬元特別獎共開出12張、200萬元特獎也開出12張。千萬大獎大部分消費內容都是食...

高麗菜怎麼保存能放最久？ 她揭「1步驟」：能放十天

高麗菜是餐桌上常出現的家常菜，因為料理方式多變，且味道可口，但不論是買整顆或半顆，因份量大需分餐煮食，最令人苦惱的便是「如何保鮮」的問題。對此，有一位網友分享，自己買了高麗菜回家之後的「保鮮妙招」，只要在冰入冷藏前多這步驟，就可以讓高麗菜放到第10天依舊新鮮。

北捷運量上週日均90萬人次 2日回升至百萬

台北捷運表示，自疫情警戒降至2級以來，運量逐漸回升，上週平日平均90萬人次，昨天回升至百萬人次

「盧碧」最快明午成颱 氣象專家：中南部將是降雨熱區

位在廣東海面的低氣壓今天早上8點增強為熱帶性低氣壓，氣象局預估今、明兩天有可能發展成輕度颱風「盧碧」，周四至周六將影響台...

【法律快譯通】「噪音害我流產」水錘現象擾民 建商判賠上百萬

噪音絕對是居家生活安寧權的殺手之一，尤其是公寓大廈住戶密集又緊鄰，往往因小孩奔跑或搬動家具等噪音問題屢生齟齬，不過有種噪音卻非人為因素；新竹有2戶豪宅屋主雖住在高樓，但只要樓下有人開關水龍頭，牆壁與屋頂就會傳出碰撞的噪音與震動，其中一名女住戶還主張因噪音而流產，後來法院判決建商要賠償2戶各110萬元，專家說，這種供水管道的瑕疵現象很難事前查覺，往往入住後才知悉。

鞍馬王子李智凱奪銀 長庚運醫透露最操勞的重點部位

在2020東京奧運體操個人賽鞍馬項目奪銀的我國「鞍馬王子」李智凱，今已光榮抵台。自2016年里約奧運後開始照顧李智凱的長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。