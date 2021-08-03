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「築間鍋物」首度進駐永和！本格燒肉、有之和牛接力開

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
築間幸福鍋物將於8月6日開設永和頂溪店。圖／築間提供
築間幸福鍋物將於8月6日開設永和頂溪店。圖／築間提供

基隆起家、在台中開花的連鎖鍋物「築間」，將於8月6日正式進駐新北永和，同集團的「本格燒肉」、「有之和牛」，也會陸續開幕，讓喜愛鍋物、燒肉的民眾，在開放內用之後，可以擁有不同的用餐新選擇。

創立於2010年的築間，標榜是台灣唯一一間擁有獨立海產供應鍊的火鍋業者，店內提供有招牌石頭湯底、鮮菇奶香、川味麻辣、韓式泡菜等多種湯底選擇，並以海鮮、牛肉、豬肉等肉品，提供龍王鍋、海陸總匯鍋、和牛鍋等不同的火鍋套餐，每套售價300～1,580元不等，包括基隆、台北、新北、桃園、台中、高雄等城市均有據點，在上海亦有分店。同時築間亦積極拓展版圖，發展出本格燒肉、有之和牛等不同的品牌，各提供燒肉、鍋物吃到飽的服務。

築間預告將於8月6日起進駐永和，於頂溪捷運站旁開設新門市（光南大批發5樓），另外本格燒肉、有之和牛也會在8月底前陸續開幕，也均是首度進駐永和。為慶祝築間新店開幕，凡參與官方粉絲團互動活動，就有機會獲得「10選1電子票券」。

包括築間、有之和牛、本格燒肉，將於8月6日起陸續進駐捷運頂溪站商圈。圖／築間提供
包括築間、有之和牛、本格燒肉，將於8月6日起陸續進駐捷運頂溪站商圈。圖／築間提供

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