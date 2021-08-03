患腦瘤單側無力頻出車禍 男子術後復健返崗位

賴姓攝影記者去年底發現左邊肢體無力，常扛不動攝影機，甚至一連好幾個月發生多次車禍，就醫檢查發現罹患原發性惡性膠質細胞瘤，經手術成功切除腫瘤並復健，已重返工作崗位。

亞洲大學附屬醫院院長許永信今天表示，原發性惡性膠質細胞瘤為惡性腦瘤中，最常見也最惡性的腫瘤，初期症狀不明顯，一旦確診，多數病人平均不到1.5年壽命，若選擇放棄治療，恐怕僅剩3個月餘命。

賴姓患者表示，去年底出現左邊肢體無力，導致工作時經常扛不動攝影機，更一連好幾個月發生多次車禍，原本以為視力出問題，但因肢體無力情形愈來愈嚴重，於是到醫院檢查。

經核磁共振檢查發現是腦瘤作祟，賴姓患者術前曾聽聞即便切除腫瘤，仍有很大的機率終身癱瘓，想到孩子們尚未成年，十分擔心術後影響家計，讓一家人陷入苦惱。

經接受手術，成功切除腫瘤，術後積極復健，順利於1個月出院，返家後賴姓患者堅持每天步行4公里，3個月後不但重返工作崗位，生活自理更不假他人之手，驚人恢復速度令同事和家人都十分開心。

許永信說明，原發性惡性膠質細胞瘤的表現症狀，與腫瘤生長位置和造成腦部水腫的程度有關，最常見的三大症狀為漸進式神經學缺損、頭痛和癲癇，其中漸進式神經學缺損以肢體無力最常見，可能出現視力缺損、運動或感覺異常、步態不穩、記憶力缺損等症狀。

許永信提醒，原發性惡性膠質細胞瘤目前發生原因不明，可能為基因突變。民眾可透過均衡飲食，培養運動習慣，以及良好生活作息，以提升免疫力。若出現劇烈頭痛、半身無力、說話含糊不清、記憶力明顯衰退、步態不穩、性格大變、視力模糊等症狀，應盡速就醫檢查，早期發現、早期治療。