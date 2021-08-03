鞍馬王子李智凱奪銀 長庚運醫透露最操勞的重點部位

在2020東京奧運體操個人賽鞍馬項目奪銀的我國「鞍馬王子」李智凱，今已光榮抵台。自2016年里約奧運後開始照顧李智凱的長庚運動醫學團隊，今發出新聞稿表示，體操有許多用上肢支撐的動作，對肩膀和手肘的負荷非常大，遇到相關狀況時，與醫療團隊第一時間的緊密合作，是確保最佳狀態背後的一大關鍵。

參與今年東奧醫療團的長庚運動醫學團隊醫師周文毅表示，很榮幸有機會參與到台灣體操史上首面奧運銀牌，這些年陪伴李智凱，深知光有天賦還不夠，身為體操選手，二十年來吃的苦是外人難以體會，運動醫學的角色就是協助選手維持健康與最佳狀態。

周文毅表示，競技體操有許多用上肢支撐全身的高難度動作，對上肢造成沉重的負擔，常會累積疲勞和運動傷害。醫療團隊及選手的信任與溝通非常關鍵，一旦選手或教練發現問題，就會向醫療團隊反應，第一時間的檢查與治療，有助於狀況控制，長期可幫助李智凱的身心狀況維持穩定。

長庚紀念醫院自2014年整合體系內醫療資源，組成堅強運動醫學團隊，提供國內體育好手醫療防護等照顧，並資助、陪伴選手出征國際賽場，做為選手的後盾。