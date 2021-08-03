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鞍馬王子李智凱奧運摘銀 長庚隊醫助攻護3部位

中央社 / 台北3日電

鞍馬王子李智凱東京奧運完美落地奪下銀牌，替台灣抱回體操史上首面獎牌。長庚運醫團隊副主席周文毅今天說，體操選手肩膀、手肘與手腕負荷大，會聚焦照護助選手正常發揮。

從「翻滾吧！男孩」裡淚眼汪汪的「菜市場凱」到2017年世大運一戰成名，李智凱在鞍馬上華麗的「湯瑪士迴旋」動作，在東京奧運男子體操鞍馬項目以總分15.400完美落地奪下銀牌，今天載譽歸國。

長庚醫院今天發布新聞稿指出，李智凱賽後感謝醫療團隊照護，自2018年起就是長庚運動醫學團隊的照護選手，與高雄長庚骨科部長兼運動醫學系主任周文毅更早在2016年里約奧運就結緣。

目前還在東京協助照護參賽國手的周文毅，2016年里約奧運時也擔任隨隊隊醫，看著李智凱從賽場表現失利，到2018年雅加達亞運奪下金牌，直至此次東京奧運勇奪銀牌，「經過低潮到現在迎來巔峰，看到智凱這一路走來，真的非常感動」。

提到體操選手的照護技巧，周文毅說，體操有許多用上肢支撐的動作，對肩膀、手肘與手腕負荷非常大，特別是男子體操，故特別聚焦這些部位的檢查與治療，確保關節正常，才能讓選手保持最佳狀態。

周文毅表示，很榮幸參與李智凱的奪牌時刻，體操光有天賦不夠，選手們吃的苦，外人很難體會，且一吃就快20年。而協助選手維持健康與最佳狀態，是隊醫的責任，也是選手通往金牌的重要因素。

長庚醫院自2014年整合體系內醫療資源，組成堅強運動醫學團隊，提供國內體育好手醫療防護等照顧，並資助、陪伴選手出征國際賽場，做為選手的後盾。

東京奧運 長庚 李智凱

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