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幸運兒是你嗎？5-6月千萬發票獎明細出爐 他花29元中大獎

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導
110年5-6月期統一發票200萬元特獎中獎清冊。財政部提供
110年5-6月期統一發票200萬元特獎中獎清冊。財政部提供

財政部公布5-6月期統一發票中獎清冊，千萬元特別獎共開出12張，消費最低的是在新北市三重區重農超市購買29元酒品。聯合報系資料照
財政部公布5-6月期統一發票中獎清冊，千萬元特別獎共開出12張，消費最低的是在新北市三重區重農超市購買29元酒品。聯合報系資料照

財政部公布5-6月期統一發票中獎清冊，千萬元特別獎共開出12張、200萬元特獎也開出12張。千萬大獎大部分消費內容都是食品、飲品、菸品及酒品，也有一筆是Uber Eats外送費，疫情宅在家也中千萬大獎。

12張千萬特別獎中，消費最低的是在新北市三重區重農超市購買29元酒品，消費最高的是桃園市平鎮區 中油加油站加油400元。

另外，有4張由統一超商開出，一人在高雄市岡山區柳橋門市購買共282元的零食、飲料及CITY CAFE冰咖啡；一人在新北市永和區永騰門市購買100元的民生用品；一人於台北市內湖區東湖門市購買90元的民生用品；一人則在桃園市蘆竹區蘆坎門市購買共65元的飯糰、飲料。

另外，3-4月期統一發票千萬元特別獎，以及200萬元特獎，各有4張與7張未兌領。財政部官員呼籲中獎民眾，記得趕快在限期內領獎，免得財神爺過門不入。

110年5-6月期統一發票1,000萬元特別獎中獎清冊。財政部提供
110年5-6月期統一發票1,000萬元特別獎中獎清冊。財政部提供

統一發票

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